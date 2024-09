Panificatori altamurani pronti per la sfornata del 16 ottobre

E’ la città del pane e la filiera dell’arte bianca, con tutti i prodotti della panificazione, è tanta parte dell’economia locale con una filiera molitoria e cerealicola che annovera numerosi addetti e tante imprese, molte a conduzioni familiare, che sono la vera forza di un settore sostenuto dalle attività del Consorzio ” Pane di Altamura” Dop. E così dopo la positiva esperienza dell’iniziativa ” U’ puen nest’, per la festa patronale di Sant’Irene, Comune e panificatori (nella foto il sindaco Vitantonio Petronella, il direttore del Consorzio Michele Saponaro e una rappresentanza di imprenditori), si sono incontrati per organizzare al meglio la giornate mondiale del pane, per il prossimo 16 ottobre. Pronti a sfornare pane, focacce, biscotti e altro ancora per i palati dei buongustai che raggiungeranno Altamura anche da altre province. E’ un’economia che gira e con un segreto da cultura d’impresa: l’unione fa la forza…



Comunicato.

Comune e panificatori rafforzano la collaborazione.

Si rafforza la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i panificatori di Altamura. Dopo la riuscita iniziativa del 5 maggio per la festa patronale di Sant’Irene con “U’ puen nest”, l’Amministrazione intende coordinare le attività per la Giornata mondiale del pane del 16 ottobre e procedere già ad una pianificazione per la festa del prossimo anno. Al tavolo del confronto sono diverse le idee progettuali che si stanno mettendo a punto e che confluiranno in un protocollo d’intesa e poi nel programma della manifestazione che è in fase di organizzazione.

La filiera del pane e dell’arte bianca è un biglietto da visita fondamentale per Altamura e per questo l’Amministrazione intende affiancarla, con l’obiettivo di strutturare insieme programmi di valorizzazione economica, sempre tenendo presente l’importanza delle tradizioni.