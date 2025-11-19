Panettone al top made in Matera per i re d’Inghilterra e del Bahrein

Complimenti, buonissimo e un very good! regale per quel mega panettone da 3 chilogrammi, farcito di spezie orientali e canditi pregiati, che il maestro pasticcere materano, Angelo Pinto, ha preparato per il sontuoso pranzo offerto dal sovrano del Bahrein, Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfa, nella sua residenza inglese, al re d’Inghilterra Carlo III. E quel dolce della tradizione italiana, ma frutto della creatività e della maestria materana,ha conquistato e non poco i monarchi dei due regni. Angelo Pinto,che ha già lavorato in passato per il sovrano del Bahrein, dal 1 al 17 novembre scorso non si è risparmiato per realizzare un dolce al top sotto tutti aspetti, con gli ingredienti della genuinità, creatività, dolcezza e volume, che hanno trionfato a tavola nella residenza di Glimpton Park. “Anche questa volta -dice lo chef patissier Angelo Pinto- e’ stata un esperienza memorabile. Dovevamo essere impeccabili e così è stato. Non ci siamo risparmiati nel provare e riprovare e quel panettone dal peso di tre chilogrammi è stato il protagonista di un evento speciale”. E il risultato è stato da applausi… nel solco della tradizione pasticcera italiana, guidata e degnamente rappresentata Angelo Pinto titolare della pasticceria Cristally di zucchero nel centro storico di Matera. E per l’occasione ha deliziato i convitati anche con la piccola pasticceria da thè (un rito tradizionale pomeridiano in Inghilterra) e con la degustazione di varie torte.” Abbiamo ricevuto applausi da tutti per l’ottima riuscita dell’evento- conclude Pinto- e anche per gli altri giorni, nel corso dei quali abbiamo preparato e presentato altri dolci. Il mix tra spezie orientali e canditi pregiati hanno reso il contesto degno di famiglie reali”. E chissà che un giorno i due sovrani, insieme, o in date o per contesti diversi non vengano a Matera. Magari per il 2026, anno che vedrà Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). Un panettone da 20-26 chili? Sarebbe ”imperiale”, da record per il Guiness dei primati…Che l’Amministrazione comunale provveda agli inviti.

