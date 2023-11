Pane in cammino…Da Matera un progetto di Panturismo

Pane, amore e…panturismo. Progetto ambizioso, che ha bisogno di programmazione e gestione lungimirante perché prenda piede e faccia rete. Il Comune di Matera lo ha lanciato con una tre giorni di dimensione locale, con un manifesto di intenti, a fine evento, nella giornata di sabato…Se serve a passare dagli annunci ai fatti, che ben venga. Attendiamo che nel frattempo i panificatori mettano a punto una proposta per la Dop Matera, in attesa che decada quella da Igp. Tanta buona volontà da parte della Assopanificatori, presieduta dalla dinamica Angel Martino, e composta da ‘’fornai’’ come Massimo Cifarelli e altri che non ha mai smesso di tenere le mani in pasta e con un pizzico di rammarico per una filiera del pane che avrebbe tanti prodotti da promuovere, anche a Natale, dal pane ai dolci, ma che oggi deve fare i conti con un problema non trascurabile con la carenza di manodopera. Altro che figure della digitalizzazione o della intelligenza artificiale, se non riusciremo a tenere in piedi le figure tradizionali. Ce la faremo? Anche qui servono cultura d’impresa e lungimiranza.



Nel frattempo spazio a fragranze, tecniche di lavorazione dell’arte bianca, percorsi emozionali nella Città dei Sassi, erede delle tradizioni cerealicole della civiltà contadina, caratterizzeranno ”Il cammino del Pane” un progetto che è il filo conduttore dell’evento ” Matera città del Pane”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Museo nazionale e le associazioni dell’artigianato e della panificazione. E proprio il pane di Matera, insieme ad altri prodotti filiera, è il re della buona tavola locale, fra tradizione e sacralità, che ha portato lo scorso anno Papa Francesco a definire in occasione del congresso eucaristico ” Matera città del pane”, come alimento di condivisione tra i popoli. A cominciare da quelli dell’area mediterranea, che hanno tecniche di impasto e di cottura diversi ma alla base del sostentamento quotidiano. E accanto al pane di Matera, impastato con farina di semola di grano duro, sono ospitati nella tre giorni dell’evento anche forme di pane e prodotti di filiera provenienti da altre regioni.



La manifestazione, attraverso convegni, mostre tematiche, teatro, laboratori e degustazioni, intende supportare il percorso de ” Il Cammino del pane” che- come ha ricordato il sindaco Domenico Bennardi – che intende coinvolgere anche altri attori con iniziative diverse. Il progetto, che sarà ufficializzato nella giornata conclusiva con il manifesto de ”Il cammino del pane, prevede l’organizzazione di un itinerario europeo e mediterraneo, universale, culturale e turistico, il dialogo tra comunità e popoli, l’avvio del ”Panturismo”, il turismo di comunità ed esperenziale. Ripartiamo da qui, riprendendo le buone pratiche, le esperienze dei forni dei Sassi ( non sarebbe male ripristinarne uno ( disponibilità e condizioni permettendo) magari ispirando al disegno dei fornai d’un tempo, che il sindaco Bennardi ha consegnato al presidente del consiglio Francesco Salvatore, perché ne faccia un quadro da collocare nella sala Pier Paolo Pasolini.

LA MANIFESTAZIONE SI CONCLUDE, COME DA PROGRAMMA, SABATO 25 NOVEMBRE