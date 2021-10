Ne avevamo parlato lo scorso aprile nel servizio https://giornalemio.it/cultura/la-merica-in-fondo-al-mare-nellultimo-viaggio-dellutopia/ riportando passione e testardaggine ( è la parola giusta) di Gianni Palumbo da Pomarico ( Matera) che ha spiccato il volo fino a Gibilterra ( le colonne d’Ercole della mitologia classica) per far luce sul naufragio del piroscafo Utopia, dove perirono anche i sogni di alcuni concittadini. A confermarlo i tanti servizi dei media locali, le foto con il console italiano a Gibilterra, con il sindaco de La Linea de ”La Conception” , uno storico che ha apprezzato tanto impegno de ”l’investigator” venuto dalla tierra de Italia, le visite negli archivi alla ricerca di tracce e riscontri, il silenzioso omaggio alle vittime del naufragio in due cimiteri



e la lettura della scritta riportata sulla lapide che ricorda quell’ evento : ” A los veinteiseis italianos que perecieron en el naufragio del vapor Utopia ena la tarde del 17 de marzo de 1891 y que en este cementerio recibieron sepultura lo habitantetes de la linea de la conception en prueba de fraternedad y simpatia mediante pubblica subrscribsion les dedican esta memoria”.

E Gianni che ha fatto della scrupolosità nella ricerca una ragione di vita, come ha dimostrato nel recupero dell’Archivio comunale pomaricano, continuerà finchè non sarà venuto a capo della vicenda. Lavora con entusiasmo, tra i lembi di una costa che tocca le acque del Mediterraneo e dell’Atlantico, le sponde dell’Africa e quelle dell’Europa dove passano migranti e dove sono passati, senza coronare il loro sogno, i passeggeri dell’Utopia.



Ma ecco le sue impressioni. ” …Sono a Gibilterra- scrive Gianni. Perché sono qui ti chiederai? Per completare lo studio documentale di una lunga ricerca sulle vittime del piroscafo Utopia, naufragato a Gibilterra il 17 marzo del 1891, attraverso la quale ho potuto scrivere numerosi articoli (ora sto scrivendo un libro) e di cui sai.

Furono 557 le vittime, quasi tutte italiane, emigranti delle nostre regioni meridionali. Tra queste anche 4 persone del mio piccolo paese, Pomarico, morirono (e 3 sopravvissero)!



Ho portato dei fiori al cimitero de La Linea de la Concepcion, una città dello Stretto, dove sono sepolte 130 persone, e in uno dei cimiteri di Gibilterra dove hanno sepolto, in una fossa comune, 130 naufraghi. Tutti gli altri corpi furono “sepolti” in mare, erano troppi.

La gente di qui aiutò i circa 300 sopravvissuti e con una colletta pubblica furono fatti dei funerali e fu data degna sepoltura a quanti riuscirono.

Siamo esattamente nel 130esimo anniversario di quel disastro marittimo, secondo, per numero di vittime (tra il XIX e la metà del XX secolo) solo al Titanic!

Per la prima volta dei fiori sono stati depositati qui, anche a nome della mia comunità (avevo informato il Sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, di questo mio viaggio)! Mentre lo fanno tutti gli anni le autorità spagnole e di Gibilterra!



Con il mio amico José Martínez Téllez, archivista a La Linea de La Linea de la Concepcion, cittadina di 65 mila abitanti nello Stretto di Gibilterra, stiamo organizzando varie e interessanti iniziative per il futuro!

Ho incontrato anche il Console onorario d’Italia a Gibilterra, Patrick Canessa che mi ha onorato di una proficua chiacchierata circa questa drammatica storia che intendiamo far conoscere a chi ancora non la conosce! Infatti organizzeremo un grande evento qui a Gibilterra il 17 marzo del prossimo anno …” E per quella data Pomarico e altri Comuni che hanno visto partire gli emigranti diretti nelle Americhe saranno lì per ricordare, testimoniare e raccontare ai giovani delle rotte della speranza.

GLI INCONTRI CON LE AUTORITA’ LOCALI