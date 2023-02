Palù (AIFA): covid ormai virus endemico. Basilicata (21/1-2/2): scendono contagi e ricoveri.

Giorgio Palù, già presidente della Società europea di Virologia e attuale presidente dell’Aifa, nel giorno in cui l’Oms mantiene l’emergenza per quella che continua ad essere “una pericolosa malattia infettiva“, riconoscendo però che siamo entrati in una fase di transizione, ha dichiarato che: “Il Covid-19 è ancora un’emergenza sanitaria globale, ma non ha più gli elementi tipici della pandemia, ormai è un virus endemico. E diventerà un virus stagionale, come il raffreddore“. Bene. Riportiamo -pertanto- un ultima volta i dati derivanti dal consueto bollettino settimanale diffuso ieri dalla task force regionale, riferito al periodo 27 gennaio/2 febbraio (Bollettino Task Force Coronavirus settimana 27 gennaio-2 febbraio 2023) con cui registra un ulteriore significativo calo sia della circolazione del virus che dei ricoveri ospedalieri ancora quasi dimezzati rispetto ai sette giorni precedenti e nemmeno decessi. Sono stati, infatti, riscontrati in totale solo 193 nuovi positivi, su 2.307 tamponi processati, con una incidenza che scende alll’8,37% rispetto al 9,69%, all”11,96%, al 18,41% e al 26,24% delle quattro settimane precedenti. I ricoveri ospedalieri, come dicevamo, sono scesi ancora a 19 (6 al San Carlo e 13 al Madonna delle Grazie) con nessuno in terapia intensiva, rispetto ai 28 (12 al San Carlo e 16 al Madonna delle Grazie) sempre con nessuno in terapia intensiva della settimana scorsa. Una situazione fortunatamente non più allarmante in base alla quale abbiamo deciso che non è più il caso di riportare nelle settimane prossime il bollettino regionale. Salvo che non accadano fatti nuovi e significativi ai fini della cronaca.

Tenuto conto dei nuovi positivi residenti riscontrati nel periodo, che sono stati 186 (128 nel potentino, 58 nel materano) e dei 153 guariti, il totale dei positivi in regione varierebbero dai precedenti 8.067 agli 8.100 odierni. Mentre, nel bollettino regionale allegato se ne riportano, invece 8.230, ben 130 in più rispetto alla somma algebriche (quella che noi operiamo settimanalmente su un banale foglio excel) derivante dei dati riportati su questi stessi bollettini. Chissà quando si concluderà “la revisione” di questi dati da parte della Regione che pur l’annuncia in coda al comunicato medesimo. Perchè anche sul numero totale dei positivi -ancora così elevato- ci sarebbe da avere qualche dubbio……

Per quanto riguarda, invece, i dati delle vaccinazioni anti Covid effettuate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023 esse sono state in tutto 302: i dettagli in questo link: Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023