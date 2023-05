Palo e albero caduti al rione Spine Bianche. Auto danneggiate

A causa del forte vento della notte scorsa un albero e un palo della luce si sono abbattuti su alcune autovetture in sosta , a Matera, in via Antonio Nocera, al rione Spine Bianche. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e i Carabinieri per gli interventi del caso. Già in passato nel quartiere (è il caso di via don Minzoni, la caduta di alberi aveva procurato problemi a veicoli , a marciapiedi e strada.