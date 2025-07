Palestina. Matera ne discute il 5 agosto. Senise lo ha già fatto

L’argomento,di strettissima attualità, sarà discusso dal consiglio comunale di Matera con un ordine del giorno di poche parole ”Mozione contro il riarmo e per il riconoscimento dello Stato di Palestina”. L’auspicio è che passi all’unanimità, aldilà di quello che pensa il governo nazionale ”allineato e coperto con le posizioni degli Stati Uniti e di Israele”. mentre altri Paesi come Inghilterra, Germania,Francia Spagna hanno annunciato che lo faranno subito e a settembre. E, del resto, contro il genocidio della ”macelleria” israeliana a Gaza contro persone inermi, a cominciare dai bambini falcidiati dalle armi mentre sono in fila per il cibo, dimostrano quali logiche di sterminio anima Nethanyau il capo del governo della stella di David, inviso a parte della popolazione di quello Stato. E’andato oltre da Gaza al Libano all’Iran per altre logiche condivise dagli Stati Uniti e da alleati dalla ‘doppia’ affidabilità. L’Italia, prona, allineata e coperta, come l’Unione europea ha confermato di essere un ”Protettorato” senza alcuna autonomia decisionale. Matera, città del 21 settembre 1943, simbolo della Resistenza contro dittature e regime che hanno fatto delle leggi razziali e dei campi di sterminio l’emblema di ideologie che hanno soffocato nel sangue libertà e diritti, deve dare un esempio di unità e di fermezza. Siamol, tra l’altro città della pace e dei diritti umani. E questo non va dimenticato. A Senise (Potenza) hanno dato il buon esempio. Leggete e state dalla parte degli oppressi e non dei venditori di morte e del servilismo ipocrita di quanti sostengono e giustificano un operato criminale. E l’invito è rivolto ai cattolici che siedono negli scranni del centro destra di governo, del centro, del centrosinistra e dei senza bandiera.E questo vale anche in Regione https://giornalemio.it/politica/pace-e-genocidio-a-gaza-dibattito-in-regione-e-appello-ai-cattolici/. La Chiesa, la scelta della coerenza e della verità lo ha gia fatto e da tempo!



COMUNICATO STAMPA

Senise, il Consiglio comunale approva all’unanimità la mozione per il cessate il fuoco a Gaza e la sospensione

dei rapporti con il Governo israeliano

Senise, 30 luglio 2025 – Con grande soddisfazione ed orgoglio, il Consiglio comunale di Senise ha approvato

all’unanimità una mozione che chiede il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la sospensione di eventuali

rapporti di cooperazione istituzionale con il Governo israeliano.

La mozione, approvata nella seduta del 30 luglio 2025, rappresenta una posizione forte dell’intero Consiglio

comunale a favore della pace, della tutela dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

«Si stima che, in media, muoia un bambino ogni 45 minuti nella Striscia di Gaza. Oggi, più dei colpi di arma

da fuoco, è la fame a mietere vittime. Abbiamo il dovere morale di non tacere, di non voltare lo sguardo

altrove», ha dichiarato il Vicesindaco Nicola Messuti che ha relazionato in Consiglio comunale.

Il Sindaco Eleonora Castronuovo ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver preso questa importante posizione

di responsabilità, in quanto riflette i valori di pace e solidarietà che caratterizzano la nostra comunità.

Speriamo che questo atto possa contribuire a creare un clima di dialogo e di cooperazione internazionale per

la risoluzione dei conflitti.”

Anche il Presidente del Consiglio comunale, Michele Rossi ha espresso soddisfazione: «Votare

favorevolmente all’unanimità è stato un bel gesto da parte di tutti i consiglieri. Su questi temi non bisogna

dividersi».

La mozione è stata inviata ai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata, con l’auspicio

di attivare sinergie istituzionali ispirate ai principi della cooperazione e della giustizia internazionale.

Un segnale forte che testimonia l’impegno del Comune di Senise per i diritti umani, la giustizia e la pace.

Restare umani è il primo dovere di ogni istituzione democratica.