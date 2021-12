Se le buone notizie, come quella di un recupero, riqualificazione di uno dei tanti segni della storia cittadina, fossero resi noti alla cittadinanza sarebbe un ottimo risultato, sia sul piano della conservazione e valorizzazione della memoria di Matera, che per quanti (privati ed Enti che interloquiscono) ci hanno messo di proprio per avviare questo processo. Ma la realtà è un’altra… Così tra una interlocuzione e l’altra abbiamo appreso da ”addetti ai lavori” che dalla prossima settimana cominceranno gli interventi di ”restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Santoro, ubicato in via Duomo. Ne avevamo parlato in un precedente servizio https://giornalemio.it/cronaca/per-palazzo-santoro-un-restauro-ci-sta-tutto/ segnalando lo stato di degrado, sollecitando il restauro. Cosa avviata con la presentazione, nell’ottobre scorso, al Comune di una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A). Naturalmente si procederà con il posizionamento delle impalcature all’interno e, dopo le festività con una comprensibile riduzione dei flussi turistici, all’esterno per provvedere al ripristino della facciata con interventi di ”cuci e scuci” dei tufi e di quanto altro sarà necessario per restituire all’antico splendore l’immobile di proprietà privata. Si procederà al rifacimento del portone ligneo, nel rispetto della identità del palazzo. In passato erano stati effettuati anche interventi di consolidamento e di riparazione del tetto. Beh. Una buona notizia. Con l’auspicio che in futuro per altre opere di interesse storico ci sia la sensibilità,da parte pubblica o privata ,di farlo sapere. Il cartello di cantiere è il passo successivo.