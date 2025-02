Palazzo Gattini ”Camera con vista” sui Sassi con un volo dagli States

Un concetto chiaro e con un progetto preciso che farà a Matera dell’antico Palazzo della Civita, recuperato e trasformato in albergo a cinque stelle da un imprenditore lungimirante come Nicola Benedetto, in una delle pelle del circuito di ”altissimo livello” dell’Italian Lifestile Hotels attivato da Vretreats ( Gruppo Alpitour word) . E ne abbiamo avuto conferma dalle parole di commozione di Nicola Benedetto che nel 2002 avviò l’iniziativa tra la incredulità e la perplessità generale che ha ceduto in gestione , per nove anni, quel pezzo della sua storia imprenditoriale. ” Che merita di essere valorizzato ulteriormente-ha detto- e che un giorno forse potranno farlo i miei nipoti” . Un luogo davvero unico , realizzato e condotto con tanta professionalità, cultura di impresa e tra le mete preferite di quanti sono alla ricerca di unicità e del bello come amano fare i ”viaggiatori” nazionali internazionali . Tra questi attori, premi Nobel, imprenditori, sportivi, musicisti. E così quella struttura di 20 camere, con piscina privata posta in terrazza e che guarda al panorama del parco della Murgia, con spa e ristorante è entrata a far parte dei luoghi del circuito di bellezza dei ”centri d’arte’ che al Sud oltre a Matera hanno anche Taormina, Ortigia,al centro Olbia, Roma, Firenze e al nord Venezia e Cervinia.



E sulla opportunità di investire al Sud che ha un mercato interessante, dalle notevoli potenzialità, si è soffermato Paolo Terrinoni, amministratore delegato di VoiHotels. Matera può aprire alle località del Metapontino e delle aree interne. Naturalmente servirà un lavoro di relazioni, di ”cultura d’impresa”- insistiamo su questo aspetto- perchè ognuno sul territorio faccia la propria a cominciare dai collegamenti. All’arrivo di un volo settimanale dall’aeroporto JFK di Newyork della compagnia Neos a Bari,a partire dal 3 giugno al 15 ottobre, con turisti statunitensi impone che ci smuova per tempo.



L’amministratore delegato di Neos, Carlo Stradiotti, ha citato il caso di Palermo che ha visto incrementare sensibilmente il numero di voli settimanali a bordo di velivoli Boeing che trasportano 350 persone.



E una sponda a favorire questo percorso è venuto da Margherita Sarli , direttore generale dell’Apt di Basilicata che, oltre alla volontà di investire nella promozione dell’aeroporto pugliese , ha lanciato la provocazione suggerimento di chiamare – ”in qualche maniera- quel volo New York, Bari, Matera. Una visione lungimirante per aprire ai flussi nel Metapontino nelle aree interne e in altri centri interessanti della nostra regione.



E, a proposito di Regione, il saluto dell’assessora all’Ambiente Laura Mongiello ha aperto una ulteriore disponibilità al confronto e all’arrivo in Basilicata di un grande gruppo internazionale dell’industria delle vacanze, che potrà portare valore aggiunto all’economia. Il resto dovrà farlo la città a cominciare dalla nuova Amministrazione comunale che Nicola Benedetto ha auspicato possa essere guidata dal candidato del centro destra Piergiorgio Quarto…Sfida raccolta con un sorriso sotto barba e baffi.



Per il turismo occorre rimboccarsi le maniche e lavorare con concretezza, avendo ben chiari cosa fare e con chi farlo. Programmare, investire, mettere la mano alla tasca e saper guardare per tempo al mercato delle vacanze. L’arrivo a Matera, e in Basilicata, di Vretreats è anche questo e d’esempio per tanti. Buon lavoro e buona permanenza e benvenuti a Matera, welcome to Matera, a quanti apprezzeranno le bellezze di questa città e della nostra terra da Palazzo Gattini.