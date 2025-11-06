Palacongressi per eventi internazionali. Matera ci pensi…e progetti

L’idea non è nuova e di tanto in tanto ritorna, quando grandi aziende internazionali che porterebbero a Matera almeno 1000 congressisti e famiglie, preferiscono scegliere la Puglia e trasportare comunque gli ospiti ” a scaglioni” a visitare la Città dei Sassi. Occasioni mancate…che richiedono lungimiranza, programmazione, a cominciare dagli enti locali per guardarsi intorno e colmare la lacuna. La sollecitazione di Antonio Serravezza, piaccia o no, ritorna sempre sulle potenzialità di Matera, è da prendere in considerazione per mettere da parte le ricorrenti lamentazioni di operatori economici sul vuoto di iniziative e attività durante alcuni mesi dell’anno. Naturalmente chiedono al Comune di mettere mano alla tasca o al massimo si spendono con un ”dobbiamo lavorare insieme”, ma non dicono cosa, quanto e quando metterebbero risorse e progetti cofinanziabili per rimpinguare l’offerta turistica. Il nodo è sempre lo stesso: carenza di cultura d’impresa. Un palacongressi per intercettare una fascia medio alta di turismo? E’ una proposta concreta. Se ci sono volontà di realizzarla fatevi avanti.



LA PROPOSTA

Un Palacongressi per Matera: appello alla nuova amministrazione

Matera, città di pietra e di luce, Capitale Europea della Cultura e patrimonio dell’umanità, merita infrastrutture all’altezza della sua vocazione internazionale. Eppure, ad oggi, non esiste un luogo adeguato per ospitare convegni, fiere, eventi culturali e incontri istituzionali di rilievo. Un vuoto che limita le potenzialità della città e frena il suo slancio verso il futuro.

Il progetto del Palacongressi Matera non è una fantasia, ma una necessità concreta. Uno spazio moderno, flessibile, accessibile, pensato per accogliere eventi nazionali e internazionali, generare indotto economico, valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il ruolo di Matera come crocevia mediterraneo.

📣 Rivolgiamo quindi un appello alla nuova amministrazione comunale: che questo progetto venga preso in seria considerazione, discusso con la cittadinanza, inserito nei piani di sviluppo urbano e culturale. Non si tratta solo di costruire un edificio, ma di dare forma a una visione condivisa: quella di una Matera protagonista, capace di ospitare il mondo e dialogare con esso.

Un Palacongressi a Matera significherebbe:

Dare spazio a eventi di rilievo che oggi non trovano sede adeguata.

Offrire nuove opportunità alle imprese, ai professionisti, agli operatori culturali.

Rafforzare l’attrattività turistica e congressuale della città.

Stimolare occupazione, innovazione e collaborazione tra pubblico e privato.

