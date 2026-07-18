“Paesaggi tra Arte e Scienza, dalla Fotografia alla Geologia”. Il titolo della Mostra Itinerante in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari Aldo Moro e con il MurGEopark.

Irsina, “Palazzo Comunale” – Dal 23 Luglio al 23 Agosto 2026

INAUGURAZIONE: Giovedi 23 luglio | ore 18:30

Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e il MurGEopark, presentano la mostra fotografica “Paesaggi tra Arte e Scienza, dalla Fotografia alla Geologia”. Fotografie di Pietro Amendolara, per raccontare il paesaggio appulo-lucano tramite le immagini di un percorso immersivo tra colori e forme.

All’evento di inaugurazione della mostra, i saluti istituzionali del Sindaco di Irsina Giuseppe Candella e dalla Ass. alla cultura Maddalena Papangelo. Introdurrà alla Mostra il Prof. Marcello Tropeano del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Nell’occasione la Prof.ssa Luisa Sabato del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presenterà il Foglio Irsina della Nuova Carta Geologica d’Italia con un cenno alle peculiarità geologiche dell’area.

La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della Palazzo Comunale

Pietro Amendolara, informatico, fotografo e guida turistica, fotografa il fascino del paesaggio e degli elementi che lo compongono: la luce, la terra, l’acqua, il vento, la vegetazione, le rocce, le argille, ma anche i tratturi e i campi arati, i segni lasciati dall’uomo nel suo vivere ed abitare la Terra.

La mostra ospita Fotografie apparentemente slegate tra loro ma che raccontano elementi dell’area delle Murge, delle Premurge e del limitrofo Appennino leggibili geologicamente in un quadro unitario.

Questa la sfida proposta al visitatore.

La Mostra si compone di 30 Fotografie, Immagini di Puglia e Basilicata.

Mostre personali di Pietro Amendolara sono state realizzate in diversi presidi culturali del territorio: ultima in ordine di tempo: “Fermo, Lento, In movimento” Museo Nazionale di Palazzo Lanfranchi, Matera, al Museo di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Bari e al Museo Civico di Bari (dal 2022 al 2024).

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.