Padri Trinitari, a Venosa un corso ECM per tutelare la salute orale dei pazienti con bisogni speciali

Nella sede dei Padri Trinitari di Venosa si è tenuto un corso ECM dal titolo “Prevenzione e promozione della salute orale nei pazienti con bisogni speciali”. L’iniziativa – alla quale hanno partecipato circa cinquanta operatori – è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione SIdP ETS, ente filantropico istituito dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia.

“La qualità della vita, il benessere e la salute – ha commentato il direttore dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda, Vito Campanale – non possono essere limitati da disabilità, condizioni socioeconomiche sfavorevoli o barriere culturali. Per questo, la promozione di corretti stili di vita e di adeguate metodiche di igiene orale assume un ruolo significativo, soprattutto per le persone che necessitano di terapie assistite e che, frequentemente, mostrano scarsa collaborazione”. Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e formare gli operatori dei Padri Trinitari nel supportare pazienti affetti da disturbi pervasivi, aiutandoli a prevenire patologie del cavo orale spesso trascurate, responsabili di dolore, difficoltà masticatorie e possibili complicanze sistemiche.

“L’iniziativa, che mira alla prevenzione e promozione della salute orale nei pazienti con bisogni speciali – ha evidenziato l’odontoiatra Saverio Pescuma, docente del corso – rientra nel nostro programma formativo dei Padri Trinitari. L’obiettivo è fornire agli operatori dei centri di riabilitazione gli strumenti per affrontare le problematiche quotidiane nella gestione di pazienti con bisogni speciali, che ad esempio, richiedono tempi e modalità diverse nella cura e nella prevenzione dell’igiene orale”.

“I corsi ECM – ha evidenziato l’educatore Gerardo Antonio Pepe – sono utilissimi a migliorare l’approccio e i metodi di lavoro e arricchiscono il nostro bagaglio professionale. Operiamo ogni giorno con ragazzi con disabilità: è quindi importante disporre degli strumenti necessari per aiutarli anche nella cura dell’igiene orale e della persona”.

Sulla stessa linea il team leader degli operatori sociosanitari, Franco Centrone: “Questi corsi sono rivolti al personale che è a diretto contatto con gli utenti. L’igiene orale è importantissima, ma al tempo stesso è difficile fare prevenzione con ragazzi non sempre collaborativi. Ecco perché i corsi ECM sono fondamentali: aiutano noi operatori a dare il meglio”.

