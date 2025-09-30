Padre Basilio aveva ancora tanti semi per la testa…da piantare

E quella immagine contadina, uguale dalla bergamasca da dove arrivò a Matera in quel di Agna come giovane sacerdote, sintetizza il bel ricordo di Michele Fanelli nel trigesimo dalla scomparsa di Padre Basilio Gavazzeni, del quale in tanti conserviamo un caro ricordo. E Fanelli ci racconta dei suoi, tanti, in contesti diversi dove il buon parroco di Agna, dalla vena spesso ironica, lasciava una traccia, un pensiero un interrogativo e una eredità. Ci ha colpito il passaggio sul ritorno a Matera per girare alcune delle sequenze di Resurrection, Resurrezione, a 23 anni da The Passion. Quel chi sa come farà questa volta, senza gli utili consigli di don Basilio, per descrivere qualcosa di indescrivibile. Effetti speciali? Non basta. E chissà che da lassù non venga fuori un segno, anche in sogno, del come fare. Pare di sentirlo: aspettate, ho qui la soluzione…

Trigesimo Padre Basilio Gavazzeni: Il missionario monfortano nella trincea del bene.



Caro Padre Basilio,

INTRODUZIONE

L’ho conosciuta 25 anni fa. Da una decina di anni avevamo stretto un rapporto di stima e simpatia. Da 5 anni collaboravamo nella Fondazione Lucana Antiusura. Le rivolgo direttamente queste parole perché nel perfetto complesso ecclesiale che ci ospita tutto ci parla di Lei… sì, abbiamo sempre dialogato nella terza persona singolare, il Lei, e tuttavia, in forza della voragine esistenziale che ha creato in me, e in tantissimi altri, la sua scomparsa azzardo a parlarle scivolando verso la seconda persona singolare, il Tu.

La luce nei tuoi occhi… io spesso mi perdevo in quella luce e non riuscivo a tenere lo sguardo fisso a lungo per timore del mistero che quegli occhi avrebbero potuto svelarmi.

Era anche il riflesso luminoso delle montagne bergamasche… un luogo di nascita che ha contribuito a formare il tuo carattere energico e battagliero… ma è difficile classificarti e aggettivarti, allo stesso modo in cui è difficile contenere la santità… (santità alla quale è chiamato l’intero popolo di Dio)… anche se tu ti schermivi: “Sono anche io un peccatore”.

Concedevi fiducia a tutti, scorgevi in chiunque qualità uniche. Quando qualcuno deludeva le tue speranze allora ti sentivi incompreso e t’infuriavi, ma bastava solo un attimo ed eri pronto per ridare nuova e più ampia fiducia. La medesima fiducia che ti aveva aperto i cuori di tanti fedeli a fronte della riservatezza che caratterizzava il tuo modo di essere e di voler bene. Chiunque vicino a te si sentiva accolto, si sentiva importante.

La tua vicinanza a Gesù è stata di natura carismatica, cioè capace di cogliere la linfa vitale del Vangelo al di là di strutture e schemi fissi, una vicinanza a Gesù pari a quella che hai riservato ai più poveri. In Te traspariva l’amore per gli altri, la tenerezza e la carezza verso chi soffre.

LA TUA TRINCEA

Padre Basilio sei stato un testimone della fede… una fede vissuta in trincea… Una trincea del bene e missionaria protetta non da sacchi di sabbia ma dai seguenti tre sistemi di protezione (per restare sull’immagine della trincea):

• La prima linea di protezione è stato Cristo o, meglio, una profonda fede caratterizzata dal Cristocentrismo… Cristo al centro di tutto… Al centro della Storia… senza mode ecclesiali o sbandamenti… il Cristo Risorto, come nella tradizione del primo cristianesimo, ci abbraccia schiodato sulla croce che scegliesti e che campeggia alle mie spalle.

Una salvezza sicura quella di Cristo per l’uomo! Come l’opera d’arte che, con il gusto estetico ed il senso della misura che ti caratterizzavano, hai voluto fosse esposta all’esterno della chiesa, inserita all’interno della cappella in carparo, il mosaico realizzato nel 2015 da Marko Ivan Rupnik e dal suo team internazionale che rappresenta la discesa agli inferi di Cristo. C’è un Cristo Risorto in abito bianco che rompe la schiena alla Morte e grida la liberazione a tutte le anime.

Hai annunciato il messaggio evangelico di Cristo in questa parrocchia, per oltre quattro decenni. soprattutto nelle vivaci ed erudite omelie domenicali e nei momenti forti del calendario liturgico che accompagnavi spesso con pubblicazioni di valore. E il Santo Natale che coincideva con l’apertura dello scrigno che custodisce l’umile e meraviglioso presepe.



• La seconda linea di protezione è stata una fede cristiana incarnata… testimoniata innanzitutto dalla povertà… in linea con la vita del fondatore del tuo ordine religioso, San Luigi da Montfort (mi regalasti una pregevole biografia di San Luigi di Monforti scritta da Don Giuseppe De Luca… “Un Santo fuori misura”… lo definivi)… sì, la povertà per te era necessaria, non volevi possedere nulla, i soldi servivano soltanto per aiutare gli altri… hai insegnato a molti sia il valore del denaro che la generosità assoluta. A Te, padre Basilio, non importava nulla dei soldi… (ti vantavi: “Nessuna banconota mi è mai rimasta attaccata alle mani”) anche se di soldi da prestare o donare ai postulanti ne avresti voluto molti di più… “Sono anche io un uomo”… dicevi nei momenti di sconforto, rincorrendo qualche ingrato debitore. La base della tua battaglia antiusura sono stati i principi di Giustizia e di Equità da rendere concreta realtà anche per le persone in difficoltà di cui ti sei occupato in quanto a rischio usura. A volte dicevi: “come sono fortunato, quante cose posseggo, quante cose buone ho da mangiare, ma non è giusto verso gli altri”.

• La terza linea di protezione sono stati i libri, eri imbattibile nell’impallinare le pagine scovando sempre qualche refuso, errori di stampa e di grafica, imprecisioni grammaticali e di sintassi anche in autori celebrati… i libri erano i tuoi “giocattoli” che divoravi anche con tecniche di lettura veloce e che qui in parrocchia avevi organizzato recentemente in una vera e propria biblioteca… alla ricerca di cosa? Alla ricerca della verità… la verità incarnata nelle vicende dell’uomo… come non ricordare Il tuo amore per Paul Claudel (del quale hai tradotto molte opere dal francese all’italiano) e per la lingua francese… Riconosciamo che l’amore per la cultura, un livello culturale così vasto da renderti qualche volta uno spauracchio per alcuni, era forse il tuo modo più ispirato cristianamente di mischiarti con l’uomo, di voler bene. In questo senso sei stato un uomo di grandissima cultura… cultura donata semplicemente qui, a tutti i tuoi parrocchiani, senza alcuna distinzione di grado di istruzione.

IL CORDOGLIO DI ANTONIO SPADARO

Mi permetto anche di riportare il cordoglio di padre Antonio Spadaro, attuale Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione, che nel 2021 avevi insignito del premio “Matera Città Cristologica” e che informato della tua scomparsa ha inviato il seguente testo: “Padre Basilio!!! Che ricordo bello. Prego per lui. Una grave perdita per Matera e per tanti. Sono felice di averlo conosciuto e so che mi stimava e voleva bene. Sono vicino a tutti voi che gli avete voluto bene”.

UN UOMO MODERNO IMPEGNATO NEL SOCIALE

L’interesse per la politica si nutriva della dottrina sociale della chiesa e delle ispirazioni di tanti sacerdoti e laici che hanno contribuito all’edificazione materiale e morale del popolo italiano. Mi avevi fatto scoprire un uomo di pace, premio Nobel per la pace, un grande credente, lo svedese Dag Hammarskjold che negli anni ’50 fu per due mandati segretario generale dell’ONU fino alla morte in un oscuro incidente aereo in piena crisi congolese. Eri un uomo aperto alla modernità e l’urgenza di proseguire nell’impegno culturale, sociale e politico era teso anche a cercare una via d’uscita allo scontro attualissimo tra globalizzazione e ripiegamento identitario dei popoli, attingendo all’amata cultura francese ed in particolare alla figura di Jacques Maritain che sollecitava l’impegno dei cattolici nella costruzione di una città laica di ispirazione cristiana. Per contrastare, caparbio, la disaffezione per la politica richiamavi il seguente suggerimento di Jacques Maritain a Jean Cocteau: “Avere la testa dura e il cuore tenero”.



SONO LE COSE CHE MI VENGONO DIETRO

Amavi ripetere la seguente frase — “Non sono io… sono le cose che mi vengono dietro”… Davi voce alle tue sensazioni forti: come se la vita ti scaraventasse addosso eventi, incontri, cambiamenti, senza che tu potessi avere alcuna possibilità di scelta, come se una corrente ti trascinasse. Ti sentivi il bersaglio, il testimone di qualcosa che ti correva dietro, ti inseguiva, ti piombava addosso negandoti qualsiasi possibilità di scelta. Evocavi un’immagine in qualche misura poetica per dire: “Non comando io, sono le cose che accadono a scegliere me”. Ho sempre pensato che quest’espressione svelasse l’armonia della tua esistenza, un’armonia che si manifestava nel sentirsi parte di un flusso molto più grande, simile alla “comunione dei santi”, intesa come interconnessione spirituale, dove eventi e cambiamenti sono percepiti come parte di un disegno o di una corrente universale che guida la vita, piuttosto che come qualcosa di ricercato a tutti i costi e scelto attivamente.



CONCLUSIONE

Hai vissuto la malattia senza risparmiarti. Scherzavi sul ritorno di Mel Gibson in città, che avevi consigliato nel corso delle riprese del film “The Passion”. Dicevi: “Chissà come se la caverà stavolta, alle prese cinematograficamente con la Resurrezione, come farà a rappresentare in immagini qualcosa che nessuno ha mai visto”. Non dubito che serbassi già nuovi buoni suggerimenti per il grande regista! Dicevi “ho la testa piena di semi” perchè desideravi ancora mettere in atto tante iniziative e sempre pensando al bene per gli altri.

Di recente mi avevi detto: “Non dobbiamo mai cercare la morte… sarà lei che ci verrà a cercare!”.

E venerdì 29 agosto scorso la morte ti è venuta a cercare… e così hai continuato fino alla fine a sorprenderci ed a turbarci… la tua scomparsa è dolore ma è un dolore lieto per tutto quello che ha ci hai donato con tutto il tuo agire, mosso solo dall’amore… ma la morte non ha vinto se è vero, ed è realtà qui e ora, che la tua assenza fisica ha generato una traboccante energia e l’abbondante vita spirituale che hai seminato, inarrestabile, continua a germogliare.

Hai avuto cura di tante sincere relazioni umane ed in città eri un affidabile riferimento per molte famiglie. A testimonianza dei tanti tuoi amici mi limito a riportare il seguente ricordo della dottoressa Giovanna Riccardi: “La mia casa per lui era il rifugio e la mia famiglia era la sua famiglia. Le sue parole e il suo esempio hanno illuminato la mia vita. Negli anni mi ha incoraggiata, mi ha dato la forza di affrontare con il sorriso la lunga malattia che mi affligge, mi ha regalato la gioia di vivere”.

Guidaci ancora sugli ardimentosi sentieri dell’impegno verso gli ultimi e veglia sulla città di Matera che hai reso più prospera e civile ed in particolare, sul quartiere di Agna, citando una canzone di De Gregori ed Elisa, veglia ancora “…con gli occhi vigili, attenti e selvatici degli animali”. Guidaci ancora con i tuoi occhi colmi di luce!

Giunti a questo punto avresti preteso che il testo si concludesse con l’espressione “Vanità, tutto è vanità” per tagliare corto sul ricordo dei tuoi meriti in vita e per ribadire che solo l’amore dà senso e pienezza alla vita.

Ed allora, per non indispettirti ulteriormente non mi resta che ringraziare il Signore Gesù per il dono della tua esistenza, amata da questa comunità di Sant’Agnese e grazie infinite a Te, carissimo Padre Basilio Gavazzeni!

Matera, 29.9.2025

M. F.