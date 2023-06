Pace,libertà e Unità . Matera per il 2 Giugno

E non poteva essere diversamente per la Città dei Sassi, che non deve dimenticare. Anzi deve coltivare con progetti, iniziative, lavoro di rete e di sensibilizzazione delle nuove generazioni e di quanti sono abituati alla ritualità degli eventi, senza metterci anima e impegno, i titoli di città della pace e dei diritti umani e di avere scritto pagine importanti come il 21 settembre 1943 che contribuirono all’avvento della Repubblica. Le celebrazioni in piazza Vittorio Veneto con gli interventi del prefetto Sante Copponi, del sindaco di Matera Domenico Bennardi, del presidente della Provincia Piero Marrese e della rappresentante della Consulta degli studenti Martina Montemurro, alla presenza di associazioni d’arma, di cittadini e turisti hanno esaltato ricordi di una storia passata, ma da difendere, non solo con i colori della bandiera. Ma soprattutto con i contenuti della Costituzione, oggetto di ricorrenti forzature e di misure che spaccherebbero l’Unità del Paese come l’autonomia differenziata o di riforme che svuoterebbero ruolo e funzioni del Parlamento. Contano le storie degli uomini, delle donne (ancora poche quelle che ricevono onorificenze al merito della Repubblica) , che ogni giorno fanno il proprio dovere o hanno difeso l’identità del Paese, soffrendo nelle ristrettezze dei campi di concentramento nazisti tra il 1943 e il 1945. Come Giuliano Dimilta. medaglia alla memoria, del quale abbiamo parlato su questo blog nel servizio di Vito Bubbico





ELENCO INSIGNITI O.M.R.I.

• Cavaliere Dott. Francesco AIELLO – MONTALBANO JONICO

• Cavaliere Sig. Domenico CARBONE – GRASSANO

• Cavaliere Dott. Giuseppe CASOLARO – TURSI

• Cavaliere Sig. Donato COPPOLA – BERNALDA

• Cavaliere Dott. Angelo DOTI – TRICARICO

• Cavaliere Sig. Emanuele FRASCELLA – MATERA

• Cavaliere Mar. Aiut. Giovanni GURRADO – MATERA

• Cavaliere Brig.Capo Q.S. dell’Arma dei Carabinieri Domenico LAVECCHIA – TRICARICO

• Cavaliere Dott. Vincenzo MARRANZINI – MATERA

• Cavaliere Dott. Stefano QUATRARO – MATERA

• Cavaliere Dott. Pietro Nicola ZITO – MONTESCAGLIOSO

• Ufficiale Prof. Dott. Francesco LISANTI – FERRANDINA

• Commendatore Sig. Giovanni MARTINELLI – MATERA

INSIGNITI DELLA MEDAGLIA D’ONORE

• Sig. Vincenzo DIMILTA alla memoria del padre Giuliano DIMILTA – ACCETTURA

2 giugno intervento cosimo Latronico

“Una festa che ci richiama la necessità di insistere come richiama il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul cammino della coesione, per sconfiggere le disuguaglianze che ancora segnano la vita di tanti territori e comunità”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a Matera a margine delle celebrazioni per la Festa del 2 Giugno. “Un sogno che deve provare a tenere insieme le differenze perché siano accenti per un coro comune, consapevoli delle responsabilità pubbliche e sociali. Gli italiani come suggerisce il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno un compito grande per recuperare la vocazione del nostro Paese, cuore del Mediterraneo e dell’Europa”.



2 giugno intervento sindaco Domenico Bennardi

Un caro saluto a tutti. A tutte le autorità, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni Combattentistiche e d’arma, ai gruppi volontari, ai cittadini e cittadine materane.

Era il 2 giugno del 1946, quando l’Italia, appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, iniziava a scrivere una nuova pagina della sua storia, quella di una Repubblica Democratica.

Il 2 giugno è una giornata che porta con sé un immenso patrimonio valoriale e simbolico, la fine della guerra, la conquista della pace, della libertà, della democrazia, e l’esigenza di riscoprire un gran senso di fratellanza e solidarietà nazionale, ideali e valori importantissimi, che un tempo segnarono un nuovo inizio per la storia del nostro Paese, e che costruiscono le vere fondamenta di uno Paese unitario.

“Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta” recita il nostro inno nazionale.

Solidarietà e fratellanza che l’Italia ha dimostrato di avere in varie occasioni, da nord a sud.

Del terremoto in Irpinia non dimenticheremo mai il grande contributo dei volontari che dopo il sisma arrivarono da oltre i confini regionali, medesima macchina di soccorsi arrivò a Firenze per la grande alluvione del ’66, o a L’Aquila per il terremoto che l’ha colpita e recentemente in Emilia Romagna, dove il Governo ha dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza della recente alluvione.

Per i territori romagnoli anche il Comune di Matera esprime piena solidarietà e, rispondendo all’appello di ANCI e con la collaborazione della protezione civile nazionale, offrirà 10 dipendenti comunali, 10 nostri agenti di Polizia Locale, che non hanno esitato di fronte all’idea di lasciare affetti e radici in nome della solidarietà nazionale. A loro i miei più sentiti ringraziamenti.

E’ questa solidarietà, questa parola chiave ricorrente, uno degli elementi distintivi e unitari della nostra Italia, e non poteva che essere così, non solo perché è sancito nella nostra Costituzione ma perché fa parte del nostro dna di un popolo generoso, non stravolgiamo questo spirito, non sostituiamo il regionalismo solidale a quello competitivo e differenziato che l’Italia, con i suoi squilibri economici e territoriali, non potrebbe reggere.

La giornata dedicata a festeggiare la Repubblica Italiana assume allora tanti significati: il ricordo della lungimiranza dei nostri padri e dei nostri nonni, che ci hanno permesso di vivere in un Paese senza guerre; l’apertura al diritto di voto per le donne; la creazione di uno Stato Democratico.

Con impegno e duro lavoro, donne e uomini si sono rimboccate le maniche e dalle macerie dei missili e dalle ferite ideologiche, hanno trasformato l’Italia nel paese che tutti conosciamo.

Questa difficile fase storica, segnata da incertezze, paure, mancanza di fiducia, ci sfida a dare prova della nostra capacità di rimanere uniti, di non cedere all’individualismo, al si salvi chi può, ma di affrontare insieme le avversità e gestire i cambiamenti economici, sociali e climatici. Dobbiamo accettare questa sfida, così come, 77 anni fa, hanno fatto le nostre madri e i nostri fratelli, ritrovandosi tra le mani le macerie di un Paese da ricostruire.

Lavorare insieme per un futuro più sereno per tutti, con nuove consapevolezze e più attenzioni verso gli altri, verso il clima e l’ambiente.

Per l’ambiente, il nostro faro è l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta dall’Italia, insieme a tutti gli altri Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’ONU. Dovremmo ricordarci più spesso i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030, tra questi c’è il contrasto alla povertà, alla fame, ai cambiamenti climatici, alle diseguaglianze, ma c’è anche l’obiettivo di perseguire la pace.

Oggi l’incubo della guerra è tornato, con sé porta come sempre morte, distruzione, violenza. E’ un incubo incostituzionale. La nostra costituzione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali con l’eccezione dell’assistenza agli alleati. Infatti in questi 77 anni l’Italia non ha mai inviato nessun fucile a nessun paese che non sia suo alleato.

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, il nostro Paese, al pari di tanti, ha offerto 310 milioni di euro di aiuti finanziari e 660 milioni di euro di aiuti militari, il Parlamento nei mesi scorsi ha deciso di aumentare la spesa militare di 1,2 miliardi l’anno.

Diceva Gino Stada “la vera sicurezza per i cittadini è la salute non la difesa armata”

Investiamo in armi per salvare vite ma la gente muore nei nostri ospedali o nei disastri climatici perché stiamo riducendo gli investimenti in sanità e tutela dei territori.

L’Italia ripudia la guerra e dovrebbe ripudiare qualsiasi forma di armamento e puntare sui negoziati di pace. I negoziati costituiscono l’unica vera forma di solidarietà internazionale.

Torno a dire, lavoriamo insieme per un futuro più sereno per tutti, con nuove consapevolezze e più attenzioni verso le persone, la sanità, il clima e l’ambiente.

Il mio augurio è che questa celebrazione sia occasione per ricordare e condividere quei valori fondamentali dell’Italia, fratellanza e solidarietà, libertà e democrazia, pari dignità e tanta, tanta speranza in un futuro di pace.

Viva la Repubblica! Viva l’Italia!

Domenico Bennardi

Sindaco di Matera

Discorso 2 giugno ’23



INTERVENTO PRESIDENTE PROVINCIA PIETRO MARRESE

Rivolgo il mio saluto a Sua Eccellenza il sig. Prefetto di Matera e a tutte le autorità civili, militari e religiose, alle associazioni partigiane e combattentistiche, ai volontari della Protezione Civile e a tutti voi che ci onorate della partecipazione a questa sentita ricorrenza.

Oggi celebriamo non solo la libertà, ma anche la Costituzione. Celebriamo il popolo, quel popolo che dopo la fine del secondo conflitto mondiale, con la caduta del Fascismo, decise di dare al nostro Paese un’altra possibilità, quella della democrazia. Lo fece attraverso la Costituzione e un referendum con il quale fu deciso che l’Italia sarebbe stata una Repubblica: dopo una guerra estenuante e una lunga dittatura, l’Italia decise di darsi una nuova forma di governo, con oltre due milioni di persone che decisero per la forma repubblicana.

Unità. Costituzione. Libertà. Repubblica. Diritti. Sono i concetti normalmente collegati alla festa del 2 giugno, considerata a buon diritto la festa della libertà di scelta, quella che celebra il protagonismo di uomini e donne che hanno creduto in ideali oggi più che mai vivi ed attuali. Concetti sui quali si fonda il nostro Paese.

Proprio per queste considerazioni la Festa della Repubblica ci rappresenta tutti, per quello che hanno significato l’avvento della Repubblica e della democrazia, ma anche per ciò che gli italiani hanno vissuto prima, con anni di privazioni e di perdita della libertà. Già, la libertà! Un concetto ampio del quale, in determinati momenti, forse non si ha piena contezza. Senza libertà non c’è democrazia e senza democrazia non c’è libertà.

Questa ricorrenza, però, deve farci riflettere anche sul senso del concetto di patria. Troppo spesso siamo portati a sottovalutarlo, ma la patria deve essere sempre al centro della nostra attenzione. Specie in un’epoca come quella che stiamo vivendo, con un conflitto che non è molto distante da casa nostra che ci ricorda come tali concetti siano legati in modo indissolubile.

Il 2 giugno non è solo la Festa della Repubblica come commemorazione del suo passato, ma anche esaltazione del suo presente e del suo futuro. Partire dal 2 giugno significa ripartire dalla Costituzione, da questo luogo di memoria che, in qualche modo, si fa futuro. Compito delle istituzioni è assicurare, nel presente e nel futuro, la democrazia, la libertà e pari dignità a tutti.

Il tricolore che ci ha accompagnati in tanti momenti di sofferenza, ci ricorda di essere un popolo unito da una storia, una cultura e un insieme di valori che sono le basi per garantire un futuro migliore ai nostri meravigliosi giovani. L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna in questi giorni conferma quanto il popolo italiano sia unito da sentimenti positivi come la fratellanza, il darsi aiuto reciproco, il mutuo soccorso. E’ su questi presupposti che dobbiamo fondare il nostro presente, ripercorrendo il passato e quanto ci ha insegnato, per proiettarci in un futuro roseo e pieno di speranza avendo la consapevolezza di un’unità che ci consente di respirare libertà e democrazia.

Chiudo parafrasando il presidente Sandro Pertini: “È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature”. Una frase che deve farci riflettere.

W LA REPUBBLICA ITALIANA, W LA DEMOCRAZIA, W LA COSTITUZIONE!