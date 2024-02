Pace e manganellate. Bravo Presidente. Ma l’Onu dov’è?

E’ il garante della Costituzione e bene ha fatto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a intervenire sugli eccessi di ”tutela dell’ordine pubblico”, tradottesi in manganellate indiscriminate verso gli studenti di Firenze e Pisa. Manifestazione non autorizzata, ma gli eccessi vanno condannati e del resto il BelPaese, la nostra democrazia, ci hanno sempre rimesso – quanto a immagine e credibilità- con le prove di forza : dai governi Tambroni (nel 1960 a Genova in occasione del congresso del Msi) a Berlusconi( per il G8 nel 2001a Genova) e oggi Meloni (Firenze, Pisa e altro) . E quando si usa la forza si ha paura, ma non la si usa durante adunate e manifestazioni che richiamano, così come indicato nella Costituzione, alla ricostituzione del partito fascista. Niente strumentalizzazioni e condanne generalizzate sulle forze dell’Ordine. Ma è bene che le libertà democratiche vengano rispettate, come abbiamo avuto modo di evidenziare con la ” legge bavaglio” presentata dal parlamentare di Azione Enrico Costa ( ma condivisa da una maggioranza trasversale) e che fa seguito alla legge restrittiva dell’ex ministro della Giustizia Marta Cartabia. Argomenti sempre attuali, come quelli dei fatti di Pisa e Firenze, sui quali si attende che il ministro degli Interni,Matteo Piantedosi, riferisca in Parlamento. Sull’argomento interviene l’avvocato Leonardo Pinto con alcune osservazioni, che erano e restano una pietra miliare per quanti dimenticano democrazia e Costituzione, diritti e doveri. E quanto alla pace in Palestina, e a una questione, quella del diritto a costituire uno Stato, risalente al 1947, chiede dove sia finito l’Onu. Vecchia storia. Con i veti delle grandi potenze non si va da nessuna a parte. E’ accaduto e accadrà ancora…La guerra,intanto, va con i compromessi sul ”cessate il fuoco” con tante mani, tra i protagonisti della mediazione, sporche di sangue e avvezze agli affari.



*A PROPOSITO DELLE MANGANELLATE DELLA POLIZIA CONTRO I MANIFESTANTI PRO PALESTINA*

Sicuramente Provvidenziale l’intervento del Presidente Mattarella. Noto al solito strumentalizzazioni che in questi casi non dovrebbero esserci in quanto si tratta di vicende che non giovano a un Paese civile e democratico qual é l’Italia.

Alcune osservazioni:

*1^* L’ordine pubblico va sempre garantito con la prevenzione, mai con la repressione, salvo casi oggettivamente imprevedibili e in presenza di necessità di bloccare atti di violenza. Nel caso in esame mi pare che non fosse difficile prevedere quello che sarebbe accaduto anche perché alla manifestazione pro Palestina si sono accodati arrabbiati sociali per varie motivazioni. E se questo é sfuggito al Questore e al Prefetto entrambi devono cambiare mestiere.

*2^* Ritengo di escludere la mancata conoscenza di Questore e Prefetto di come si sarebbe potuta svolgere la manifestazione; per cui giustificare il pesante intervento della Polizia per disperdere una manifestazione non autorizzata appare obiettivamente inopportuno.

In ogni caso rimane la responsabilità politica del dilagante malessere sociale destinato ad allargarsi se a livello governativo non si riescono a dare risposte adeguate studiando le cause del malessere e appropriate risposte; malessere che non si acquieta con spot propagandistici e con la prosecuzione continua della demolizione di quello che rimane dello Stato sociale.

*3^* Quanto alle proteste pro Palestina, come ho già avuto modo di scrivere, ricordo che si tratta di conflitto permanente conseguente alla “divisione” di aree di influenze stabilita dai vincitori della seconda guerra mondiale con gli accordi di Yalta e Potsdam e la nascita dello Stato di Israele a seguito della scadenza del mandato britannico sulla Palestina.

*4^* Sul finire della seconda guerra mondiale, tenuto conto dei disastri della stessa sia per i vinti che per i vincitori, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Sovietica e Cina, nella Conferenza di Dumbarton Oaks tenutasi dal settembre 1944 decisero di fondare l’ONU in sostituzione dell’inefficace Società delle Nazioni con l’obiettivo di prevenire futuri conflitti.



*5^* Le protesta per essere utili ed efficaci devono essere correttamente indirizzate con richieste specifiche.

Per il genocidio in atto sulla fascia di Gaza, a mio avviso, non é sufficiente protestare genericamente senza chiamare in causa l’ONU che, per le sue finalità, ha il dovere di intervenire, anche manu militare, per far cessare la terribile guerra in atto.

Infatti, é inimmaginabile che la guerra in atto possa cessare gridando a favore dei Palestinesi contro gli Israeliani e viceversa.

Forse mi é sfuggito, a me non risultano lo svolgimento di proteste e cortei per richiamare l’ONU ai suoi doveri istituzionali e questo non lo comprendo. Una simile iniziativa, oltre ad essere seria, concreta ed efficace, eviterebbe strumentalizzazioni ideologiche e politiche di bassa cucina che non giovano né ai Palestinesi, né agli Israeliani, né al mondo intero.

*Chiosa finale: perché nessuno chiama in causa l’ONU? Si tratta di omissione strategica per interessi confliggenti con la tutela di vite umane?*