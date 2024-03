P…come Pace e Partigiani. A Roma per il “cessate il fuoco”

Donne, uomini,in piazza con bandiere e striscioni sono la testimonianza che ,laddove pace e libertà sono in pericolo, è necessario ricordarlo a Governi, Istituzioni, nazionali in primis e internazionali, affinchè non vada lasciato nulla di intentato per evitare, come accade nella striscia di Gaza o in Ucraina, che a pagare siano i civili. Una striscia di sangue che non si ferma lungo quella spirale di armi e di guerre, che non si vuole interrompere. A Roma, con un corteo e con le testimonianze sul palco, la conferma che non c’è tempo da perdere: basta morti di civili. Ne abbiamo parlato in vari servizi, l’ultimo dei quali di Vito Bubbico, https://giornalemio.it/politica/il-coraggio-di-fermare-le-armi-di-trattare/, che domenica scorsa ha partecipato alla manifestazione sul ”cessate il fuoco”. Un partigiano dalla parte giusta come altri provenienti da varie regioni, insieme alla presidente dell’Anpi di Matera Carmela Lapadula e al presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo. Tutti concordi oggi come ieri: ora e sempre Resistenza! Pace e libertà vanno difesi a voce alta, scendendo in piazza e facendosi sentire da quanti in alto fanno finta di non ascoltare. Nemmeno le parole e gli appelli continui di Papa Francesco, purtroppo.