Otto sanzioni dei carabinieri nel Metapontino per casco…e monopattini privi di targhe.

Il codice della strada, e le recenti norme che lo hanno integrato per i conduttori di monopattini elettrici e similari, vanno rispettati a cominciare dall’obbligo di dotarsi del ”targhino” e di dotarsi di assicurazione. La legge non ammette ignoranza e i Carabinieri, nel corso di controlli in alcuni centri del Metapontino, hanno controllato e sanzionato i conduttori (e tra questi anche minori) che circolavano liberamente per strade e piazze. E’ un segnale preciso, soprattutto ai giovani, a rispettare le regole ( indossare il casco è importante) e ai genitori a vigilare perché i minori non utilizzino monopattini elettrici. I servizi di prevenzione continueranno, naturalmente, vista la crescita della ”micromobilità” che annovera i bici elettriche e tra queste le ”fat bike”, con pneumatici a sezione larga, usate spesso alla stregua di ciclomotori, con pericolose impennate e transito contromano nonostante i segnali di divieto. Discorso a parte per le microcar…Servono campagne di sensibilizzazione mirate con l’apporto di Comuni,polizia locale, scuole e di istituzioni che si occupano di giovani e disagio.



MICROMOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE

FOCUS DEI CARABINIERI CON CONTROLLI MIRATI

Negli ultimi anni, la rapida diffusione dei monopattini elettrici ha rivoluzionato la mobilità urbana, offrendo una soluzione ecologica e agile per gli spostamenti brevi. Tuttavia, questa trasformazione ha generato nuove e complesse sfide per la sicurezza stradale. L’uso spesso improprio di questi mezzi — caratterizzato da velocità non adeguate, circolazione su marciapiedi, mancato rispetto delle precedenze e assenza di dispositivi di protezione — ha determinato un sensibile aumento del rischio di incidenti. Tale criticità espone a grave pericolo non solo gli utilizzatori stessi (frequentemente minorenni e privi di un’adeguata educazione stradale), ma anche i pedoni e gli altri utenti della strada.

In risposta a questa crescente problematica e al fine di garantire il rispetto delle normative volte a tutelare la sicurezza stradale, i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno intensificato i controlli per prevenire ed eventualmente reprimere le illegalità diffuse. L’operazione ha interessato i centri abitati dei nove comuni di competenza della Compagnia: Policoro, Scanzano Jonico, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano e Montalbano Jonico. Le verifiche si sono concentrate sull’osservanza delle nuove norme entrate in vigore il 16 maggio 2026, data che ha segnato l’introduzione dell’obbligo del contrassegno di riconoscimento (il cosiddetto “targhino”) e l’uso del casco per i possessori e gli utilizzatori di monopattini elettrici.

Il bilancio dell’operazione vede otto monopattini sottoposti a controllo di cui quattro guidati da minorenni che, all’esito delle verifiche, sono stati affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale. Le sanzioni elevate sono state otto ed hanno riguardato tutti i mezzi, essendo gli stessi privi del “targhino” e con i conducenti sprovvisti di casco.



Per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica l’attenzione dell’Arma resterà alta e si prevedono ulteriori controlli nello specifico settore, considerando che, dal 16 luglio 2026, per i monopattini è obbligatoria anche la copertura assicurativa. Il mancato rispetto delle norme comporta conseguenze severe: da 100,00 a 400,00 € per chi non ha l’assicurazione e stessa sanzione se il monopattino è privo del “targhino”; da 50,00 a 250,00 € per chi loguida senza casco.