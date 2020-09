Ancora altri otto contagiati dal covid19 in Basilicata sono emersi dall’esame dei 759 tamponi analizzati nella giornata di ieri 7 settembre. Trattasi di quattro familiari della donna di 48 anni di Potenza (madre, sorella e due nipoti), un nuovo caso a Policoro, un’altro a San Giorgio Lucano, uno a Lavello ed un cittadino straniero ospite in struttura di accoglienza.

Due sono le guarigioni: uno a Moliterno e un cittadino straniero. Dati che portano a 64 i positivi residenti in regione.

Intanto, nella serata di ieri, il presidente della giunta regionale Vito Bardi ha emanato (e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 78) l’ordinanza n. 33, contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Persistono il divieto di assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico insieme all’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di usare protezioni delle vie respiratorie o mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, devono essere garantiti tutti i servizi previsti dai contratti di servizio con gli Enti affidanti, prevedendo che i mezzi siano occupati al massimo all’80 per cento e una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Sono disciplinate, tra le altre, le modalità del trasporto locale da e per le aree industriali e il trasporto scolastico.

Sono prorogate le altre misure contenute nelle ordinanze n. 25, 27, 29, 30 e 31, sostituita dall’ordinanza n. 32 del 14 agosto.

Le diposizioni sono valide fino al 7 ottobre 2020.

Ma ecco a seguire il report di oggi:

“La task force regionale comunica che ieri, 7 settembre, sono stati processati 759 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 8 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 4 persone residenti a Potenza, 1 persona di nazionalità estera ospitata in una struttura di accoglienza, 1 persona residente a Policoro, 1 persona residente a San Giorgio Lucano e 1 persona residente a Lavello.

Nella stessa giornata sono state registrate le guarigioni di 1 persona residente a Moliterno e di 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero in isolamento in Basilicata.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 64 e di questi 60 si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente sono 5 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 1 persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’, a Matera nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ 3 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 378 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera; 7 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 27 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento in Lazio; 1 cittadino, diagnosticato in Puglia, residente in Basilicata dove si trova in isolamento;

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 60.629 tamponi, di cui 60.023 risultati negativi.”

Il prossimo aggiornamento domani 9 settembre, alle ore 12,00.

A seguire schemi riepilogativi dei dati.