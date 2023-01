Ottimo inizio d’anno per l’Orchestra della magna Grecia

Il 2023 dell’Orchestra Magna Grecia si apre con un appuntamento molto atteso dal pubblico: “LA SCIANTOSA” di Serena Autieri, in programma Giovedi 12 gennaio, alle ore 21.00, nell’Auditorium “Gervasio”, anche in questa occasione “sold out”.

Lo stesso spettacolo – organizzato da Ateneo Musica Basilicata – sarà replicato il giorno successivo, Venerdi 13 gennaio alle ore 20.30 al Teatro “Stabile” di Potenza.

Accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Enzo Campagnoli, la cantante e attrice napoletana guiderà il pubblico in un viaggio nella “napoletanità” e nei vicoli della tradizione “romanesca”, nei codici del caffè concerto e del varietà: l’arte di arrangiarsi, gioia e disperazione, mare romantico e vulcano incandescente.

E’ guerra, colera, miseria ma è anche resurrezione, sorriso, amore.

Serena Autieri, insieme all’orchestra, rilegge il personaggio di Elvira Donnarumma, detta “‘a capinera napulitana“, regina indiscussa dei cafè chantant d’inizio 900, anticonformista e antidiva, amata da Eleonora Duse e Matilde Serao.

Dai brani più conosciuti e coinvolgenti – ‘A tazz’ e cafè, Comme facette mammeta – a classici passionali immortali come “I’ te vurria vasà” e “Reginella”, sino a perle nascoste come “Suonne sunnate”, “Io ‘na chitarra e ‘a luna”, “Canzone a Chiarastella”, oggi ascoltabili solo con il grammofono a tromba, Serena Autieri entra nei luoghi e nei codici del caffè concerto e del varietà, vero e proprio spartiacque tra la musica di Napoli che fu e quella che verrà, con un significativo lavoro di ricerca e rivalutazione nel repertorio dei primi del ‘900, prima che la canzone della Belle Epoque ceda il passo all’inno patriottico con l’entrata in guerra dell’Italia. Perché prima di essere meravigliose canzoni, quelle cantate da Serena Autieri sono testimoni e sentinelle di un mondo e di un’epoca da proteggere.

La Stagione Eventi musicali, con la direzione artistica del M° Piero Romano, è organizzata dall’associazione musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con l’Orchestra Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

Quello dell’Orchestra Magna Grecia sarà un “gennaio scintillante”: oltre all’atteso concerto di Serena Autieri, il prossimo 18 gennaio la stagione concertistica propone l’appuntamento con Claudio Santamaria nel suo spettacolo “Da Modugno a Rino Gaetano” e il 31 gennaio il concerto di Tony Hadley. Anche per questi due spettacoli, Auditorium “Gervasio” tutto esaurito!