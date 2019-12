“La serva padrona” di G. B. Pergolesi nella versione diretta da Gianvito Ribba, ha conquistato il pubblico di Matera.

La nuova produzione della Camerata delle Arti ha contato sullo straordinario apporto del celebre fumettista Giuseppe Palumbo, dell’Orchestra da Camera di Puglia e Basilicata, del mimo Mattia Ribba e dei costumi di Carmelita Ribba e della direzione del Mº Francesco Zingariello è stata molto apprezzata.

Ribba, che sul palco è stato protagonista con Anna Maria Sarra, ha curato la messa in scena dell’opera con una attenzione ai canoni tradizionali pur con alcuni elementi che valorizzano il rapporto fra grande musica e fumetto grazie alla presenza di Palumbo.

La trama ha affascinato il numeroso pubblico che ha affollato l‘Auditorium e confermato le scelte della Camerata delle Arti che chiude il 2019 con una ulteriore conferma. “Qualità e offerta diversificata, sempre nell’ambito del panorama operistico – spiega Francesco Zingariello, direttore artistico della Camerata e in questa occasione anche direttore dell’orchestra – ci hanno premiati ancora una volta. Chiudiamo l’anno delle produzioni con un bilancio più che soddisfacente anche in termini di potenzialità valorizzate e di risultati ottenuti con una partecipazione molto significativa sia di pubblico che di critica”.

La Serva padrona ha visto per la prima volta il basso Gianvito Ribba nelle vesti di regista, una esperienza che il cantante materano ha vissuto con grande attenzione all’opera di Pergolesi e ai canoni della lettura che poi è stata interpretata sul palcoscenico.