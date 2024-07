Ottima iniziativa a Pisticci: corse bus serali estive gratis dalle marine

Cittadini e turisti che questa estate vorranno raggiungere il centro di Pisticci per assistere agli eventi del cartellone estivo, visitare luoghi d’arte o di cultura o conoscere il paesaggio, frazioni comprese da Marconia a Tinchi al Centro Agricolo, potranno farlo fino a notte inoltrate grazie a una lodevole iniziativa dell’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Domenico Albano. Bus gratis dalla Marina di Pisticci e dal Porto degli Argonauti fino alle 2.45 di notte,a partire dal 25 luglio e fino all’8 settembre. E’ la prima volta che accade e consentirà, tra l’altro, di raggiungere in sicurezza i luoghi degli eventi e ritorno. Per cittadini e turisti di tutte le fasce di età.



IL COMUNICATO DEL COMUNE

Pisticci, Trasporto pubblico locale: Nuove Corse Serali e Notturne

Pisticci, 23 luglio 2024 – Dal 25 luglio all’8 settembre, il servizio di Trasporto pubblico locale – TPL del Comune di Pisticci sarà potenziato con l’attivazione per la prima volta di numerose corse serali e notturne, che collegheranno la Marina di Pisticci e il Porto degli Argonauti a Pisticci Centro, passando per Marconia, Centro Agricolo e Tinchi.

L’Amministrazione comunale, potenziando il servizio ha voluto offrire ai cittadini e ai turisti la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico anche nelle ore notturne. Un modo comodo e sicuro per esplorare il territorio e partecipare agli eventi del ricco cartellone estivo, ha spiegato il sindaco, Domenico Albano: “Abbiamo voluto facilitare l’accesso agli eventi e alle bellezze del nostro territorio, rendendo l’estate ancora più piacevole e accessibile per tutti, in linea con il nostro impegno nella promozione del turismo”.

“Per la prima volta il trasporto pubblico locale collegherà il mare ai nostri centri abitati anche di sera e di notte”, ha detto l’assessore ai Trasporti, Dolores Troiano, “Si tratta di un servizio di qualità, che certamente mira a incoraggiare la partecipazione dei residenti e dei turisti agli eventi estivi che si svolgono sul territorio, ma anche a esplorare i nostri luoghi più belli”.

Il servizio sarà gratuito e attivo dal martedì alla domenica, con corse disponibili fino alle 2:45 di notte.