Ottava edizione per il concorso poetico “innANZItutto”: ecco il regolamento

Dopo il successo delle sette edizioni precedenti svoltesi consecutivamente dal 2019 al 2025, l’Associazione Culturale “L’Alternativa”, con il patrocinio culturale di WikiPoesia, organizza l’ottava edizione del concorso di poesia “innANZItutto”.

Si tratta di un concorso riservato a poeti, professionisti e/o dilettanti, che potranno partecipare con opere poetiche espresse in qualsiasi dialetto d’Italia e con forma e metrica letteraria a scelta.

Il concorso si suddivide in due sezioni:

Sezione A: Poesia edita e inedita, in lingua italiana, a tema determinato: “Svuotiamo gli arsenali, riempiamo i granai”. La celebre esortazione di Sandro Pertini ci invita a riflettere sul valore della pace, della solidarietà e della giustizia sociale, immaginando un mondo in cui le energie dedicate alla guerra siano impiegate per il benessere e la dignità di tutti.

Il/la concorrente dovrà presentare una singola poesia in lingua italiana (lunghezza massima di 40 versi) in sintonia con il tema del concorso.

Sezione B: Poesia edita e inedita, in vernacolo, a tema libero

Il concorrente dovrà presentare una singola poesia in vernacolo a tema libero (lunghezza massima di 40 versi). Sono ammesse poesie scritte in un qualsiasi dialetto italiano purché accompagnate da traduzione in italiano.

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 20/7/2026 via mail a: alternativariformista@hotmail.it

Per reperire il Regolamento e la scheda di adesione al concorso:

internet: http://alternativariformista.altervista.org/

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