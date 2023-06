OSTETRICIA: CORSI GRATUITI ALL’OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE DI MATERA

Dopo il successo della prima edizione dell’Open Day Ostetricia, svoltasi lo scorso 5 maggio, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha organizzato una nuova giornata di corsi riservati alle gestanti e alle neomamme che avrà luogo il prossimo 16 giugno. Nel pomeriggio di venerdì 16 giugno, a partire dalle ore 15,30, negli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Matera le ostetriche terranno degli incontri formativi inerenti le posizioni libere nel travaglio attivo, la fase dell’allattamento e i benefici del massaggio neonatale. I corsi, della durata di circa un’ora, sono gratuiti ed a numero limitato. Per prenotarsi è possibile telefonare martedì 13 giugno al numero 0835/253832 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.I diversi argomenti affrontati nei corsi sono pensati e proposti per accompagnare le gestanti e le neomamme nel viaggio che le porterà a conoscere i loro bambini, rispondendo ai dubbi ed alle curiosità, dando informazioni pratiche e professionali per affrontare al meglio questo importante percorso. Gli incontri permetteranno di vivere con serenità e consapevolezza il prima, il durante e il dopo parto.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.