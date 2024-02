Osteria del lampione…

…si rimedi con il piattone, paraponziponzipò. Inevitabile cantarci sù visto che il piatto di quel pezzo di pubblica illuminazione, in vico Santa Maria sulle mura della Civita, come segnala il concittadino Antonio Serravezza, è finito tra le erbacce. Si provveda, in attesa di quella nuova rete di pubblica illuminazione, che dovrebbe interessare i rioni Sassi e il centro, come prevede l’accordo tra il Comune di Matera e la società di gestione della rete City Green Light. Ma Serravezza chiede che si attivi una politica delle piccole cose, intervenendo puntualmente per rimediare a questo o quel problema. Vecchia storia legata alla carenza di organici nei settori dei lavori pubblici, ai quali la gestione dei rioni Sassi afferisce.

LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

I turisti sono importanti per la nostra città ma è ulteriormente importante mantenere la manutenzione dei servizi specialmente nei rioni Sassi. Camminando lungo i percorsi turistici segnalati nei rioni Sassi si trovano molte carenze. C’è una mancanza di controllo e i tanti problemi devono essere sempre gestiti tramite le segnalazioni dei cittadini che molte volte vengono disattese. E’ necessario cambiare registro e si dovrebbe creare una task force che almeno settimanalmente debba circolare tra le strade e piazze per rilevare i vari problemi.

Antonio Serravezza