Non pigliatela a risate l’accensione di fuochi e focolai di ritorno non è il segnale, non solo in Lombardia e in Piemonte ma anche dalle nostre parti, che siamo pronti per una grigliata di carne o pesce in comitiva ma il ritorno subdolo del virus a corona e dei contagi. La spaccatura delle campane dei grafici con le funzioni dei campanari Gauss e Landau rappresentano più di un campanello di allarme e l’astronomo materano Franco Vespe proprio non se la sente di voltare la testa dall’altra parte. Del resto il ritorno alla produttività da 4 maggio e a scaglioni di diverse attività, l’incedere dei trasporti,aumenterà i rischi. Anche in Basilicata dove i ritardi, pare ci vorrà ancora una settimana, nella stipula delle convenzioni tra Regione, task force e privati per mette a disposizione strutture alberghiere da destinare a quanti devono andare in quarantena. Fino ad allora hai voglia a ballare la macarena dei dati che Franco sciorina con estrema calma. Possiamo contare anche sulla benedizione di Papa Francesco dopo la telefonata fatta al parroco di San Giorgio Lucano, don Nicola Caino, per informarsi sullo stato di salute degli ospiti della casa di riposo e per assicurare sostegno e preghiera. Uno scampolo di cronaca positiva.Ma restano i rischi focolaio in attesa della ripresa. E allora esorcizzare con il canto delle Osterie? Del resto le campane dei grafici sono panciute come quelle dei fiaschi…



“Niente di nuovo sotto il sole-scrive Franco Vespe dal suo laboratorio VespeStat- Si è avuto un aumento di contagi che la normalizzazione non ha ridimensionato. Ormai per i contagi, come per i decessi, la funzione Landau (quella arancione) azzecca inesorabilmente tutte le proiezioni del giorno dopo. Per i decessi ieri ne prevedeva 430 e ne abbiamo avuti 420. Ha spaccato invece quella dei contagi come si vede dal grafico. Ormai la curva si è allontanata definitivamente dalla campana Gaussiana e stenta a tenergli dietro la funzione Gamma. Finalmente sono riuscito ad elaborare i primi dati delle provincie. Ho subito analizzato quelli di Milano che manifesta chiaramente un picco che potrebbe aver spaccato l’armonia della campana. Per i darti regionali ci focalizzeremo solo sulle regioni in bilico come Lombardia Piemonte e Puglia. Faremo vedere ogni tanto la Basilicata e quelle regioni che manifestano un andamento dissonante rispetto alle interpretazioni “ufficiali” che ci propinano a livello istituzionale. Ho assistito ad un convegno sulla matematica che cerca di interpretare l’andamento dei contagi. Rappresentazioni eleganti che, tuttavia, sembrano non essere in grado di fronteggiare gli andamenti statistici. Probabilmente abbiamo a che fare con processi caotici non lineari …..a dopo i dati regionali….Il grafico dei decessi è stato aggiornato. Avevo postato quello di ieri. Ho postato il grafico dei contagi di Lombardia al quale ho sovrapposto i contagi di Milano (blu scuro. Il picco di Milano c’è stato una decina di giorni dopo, agli inizi di Aprile”



E qui ritorniamo alle osterie del focolaio. ” Chiaramente -prosegue- è un focolaio nuovo e diverso dai precedenti. Si vede chiaramente che questo nuovo focolaio ha deformato la campana. Questo conferma che se la campana si scassa, vuol dire che altri focolai si sono accesi successivamente. La campana dei decessi e dei contagi del Piemonte è in ritardo rispetto agli altri anche se, ad ora, la campana dei decessi non si sta deformando. E’ gravissimo perchè il contagio è partito successivamente al lockdown! In Puglia è chiaro che è partito un altro focolaio e sta avendo il suo picco proprio in questi giorni. Stiamo attenti a non allentare le maglie della prevenzione soprattutto per la fase 2” .



Infine un invito a non muoversi con disinvoltura e a non creare assembramenti” . Sono andato a fare la spesa (il 24 aprile) e la gente con disinvoltura si assembrava- conclude l’astronomo- persone che vanno in coppia al supermercato, come una coppia di anziani ultra-ottantenni. L’informazione istituzionale non sta in questo momento rendendo un servizio positivo, ostentando il suo ottimismo omeopatico”. Siamo alle solite. Ci vorrebbe un carabinieri e un poliziotto accanto a ogni avventore dell’Osteria…