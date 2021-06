La notizia che le Ferrovie appulo lucane abbiano approntato un treno, che la mattina del 29 giugno porterà da Bari a Matera parte degli ospiti del G20, l’ha data nei giorni scorsi il collega della Gazzetta del Mezzogiorno Massimiiano Scagliarini, nel servizio

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1310518/g20-fra-007-e-servizi-segreti-bari-invasa-da-agenti-stranieri.html . Un percorso da 1 ora 10 minuti,, senza fermate, come era accaduto per il treno del G7 e con tanti illustri ospiti e tra questi anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken. La volta scorsa, lo ricordiamo, era il 13 maggio 2017 sul quel treno, con i vertici della Bce come Mario Draghi e dell’Unione europea Cristine Lagarde, con i dirigenti delle Fal, c’era anche l’ex sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri che aveva fatto da ”cicerone” illustrando le bellezze di Matera e della Murgia. Questa volta non sappiamo.



Attendiamo una nota ufficiale delle Fal, che hanno provveduto a riqualificare il piazzale della ‘avveniristica’ stazione di Matera centrale e a installare intorno il logo del G20 con l’emblema dell’uomo di Vitruvio.

Lo spunto del G20 per Antonio Serravezza avrebbe dovuto segnare l’esordio (E lo ricorda con tanta ironia) dell’eliporto per finalità turistiche di borgo La Martella, annunciato nella passata Amministrazione e finito chissà dove. Amarezza per le vicende della Incompiuta linea di Trenitalia ,” Ferrandina-Matera” che deve fare i conti con le tante emule di ”Penelope” (anche a Matera) contrari al completamento e prolungamento, nonostante la dotazione di risorse e ben tre fallimenti di raggruppamenti di imprese. Ma questa è un’altra storia…



RICORDI E RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

> Finalmente Matera è raggiungibile per via aerea. Sì, vi eravate tutti dimenticati che il 27 maggio 2019 fu firmato e dato inizio ai lavori del cantiere per la realizzazione dell’ eliporto nella zona industriale di La Martella. Ottocento mila euro stanziati e che la ditta appaltante Troiano di Baragiano (PZ) ha terminato entro il 30 settembre 2019?

> Perché ho messo il punto interrogativo? Semplice perché il cantiere fu aperto e l’area di 14.500 mq. Furono recintati e l’assessore ai lavori pubblici dell’epoca ci regalò anche dei selfie per far i vedere che i lavori stavano proseguendo a ritmo serrato per essere terminati entro la data stabilita. Ma …. ci fu un cambio di ruoli all’interno dell’amministrazione e …..oggi, alla vigilia dell’arrivo dei potenti della terra per il G20 siamo stati capaci di farli provare l’ebrezza di un viaggio in prima classe con la littoria delle Fal da Bari a Matera Centrale. Sì perché all’arrivo dei potenti della terra da sottoterra saliranno e si ritroveranno sotto la grande pensilina di Boeri.



Sarà un impatto spettacolare perché con un breve viaggio in auto saranno catapultati molti secoli indietro, nella vera forza della città dei Sassi. Solo allora prenderanno coscienza di essere arrivati nella città descritta da Carlo Levi. Qualcuno di loro farà qualche domanda su cosa Matera ha bisogno per essere collegata al mondo visto che stanno per arrivare miliardi di euro da spendere in pochi anni per le infrastrutture e rendere il nostro Paese più moderno? Ci sarà qualche giornalista con gli attributi che riuscirà a porre questa domanda?



Il nostro Governo Regionale che avant’ieri era convocato per discutere, solamente, della tratta ferroviaria Ferrandina- Matera ed eventuale collegamento con la direttiva ferroviaria dell’Adriatica è stata annullata per un impegno del Presidente Bardi. Voi direte ma la data del Consiglio Regionale era nota solo a chi ha proposto l’argomento del giorno. Bah non si deve sapere, noi li votiamo ma dopo non contiamo più nulla. Abbiamo sbagliato nuovamente a votare, sarà per le prossime votazioni.