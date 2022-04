Quando si lavora bene nell’alta gamma, in silenzio, con professionalità e programmazione, utilizzando strumenti innovativi di offerta e rilevazioni, come l’inserimento nella rete Str, si finisce con l’accogliere gli ospiti di una grande griffe internazionale di moda come ” Gucci”. La maison di origini italiane, ma che fa parte del gruppo francese Kering S.A, presenterà a Castel del Monte ( Bat) il 16 maggio la nuova collezione uomo donna ideata dal direttore creativo Alessandro Michele. Tanti gli ospiti ( operatori del settore, giornalisti) che non potranno che essere ospitati, prima e dopo l’evento, in hotel di alta gamma. E una parte di loro sarà ospitata anche in strutture alberghiere di questo livello, tra il 14 e il 18 maggio. Sarà l’occasione per visitare Matera e chissà che non si creino le condizioni da ”cosa nasce cosa”… La Puglia in questo settore per professionalità, programmazione, disponibilità è più avanti sotto questo aspetto, come ha dimostrato lo scorso anno la ”prima” della maison Dior a Lecce. Altro pianeta. Per Castel del Monte una opportunità di promozione internazionale . E’ un sito Unesco ricco di storia e di seduzione, che rafforzerà presenza e promozione nella rete del turismo di alta fascia. E’ quello che dovrebbe fare anche Matera (qualche tentativo finito nel nulla è stato fatto in passato) con i rioni Sassi e l’habitat rupestre. Ma senza cultura di impresa nelle figure, negli enti e nei contesti di riferimento si viaggia con la valigia vuota…che non passa mai di moda, purtroppo.