Oro, oro, oro…per Angelina!

E alla fine è andata nel migliore dei modi che ci eravamo augurati. Il derby del Sud nella finalissima di San Remo 2024 è stata vinta dalla nostra Angelina Mango con un bel 3-0. Infatti, prima di conoscere l’esito finale della partita, alla giovane cantante lucana è stato assegnato il premio per il migliore arrangiamento musicale dalla giuria composta dai maestri dell’orchestra del Festival (il Premio Bigazzi) e il premiodella sala stampa (il Premio Lucio Dalla ottenendo 22 voti, mentre alle sue spalle si sono classificate Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, entrambe a 18 voti). Quindi è arrivato -dulcis in fundo- l’incredibile risultato finale della classifica supplementare, tra i primi cinque, definita con i voti espressi dal televoto (34%), dalla giuria delle radio (33%) e quella degli esperti (33%) che ha assegnato la vittoria di questa 74 edizione del festival della canzone italiana all’incredula Angelina Mango che con La Noia si aggiudica anche la partecipazione all’Eurovision Song Contest. Ricordiamo che al quinto posto si è classificato Irama, al quarto Ghali, al terzo posto Annalisa, al secondo Geolier. Insomma, per Angelina solo “Oro, oro, oro…”. Queste le percentuali di voto che hanno determinato la classifica finale:

