Orienteering e lavoro…partenza da Sant’Agata, la ‘’Loggia delle Puglie’’

Sì, proprio da una cittadina nota per aver dato i natali a Tony Santagata, al quale è dedicata una piazza, e autore di tanti brani di successo che hanno esaltato la Terra di Capitanata e la Puglia insieme a Rosanna Fratello da San Severo, Nicola Di Bari da Zapponeta e tanti altri che ne hanno seguito le orme. Ma a Sant’Agata ‘’Loggia delle Puglie’’, per quel panorama davvero unico che spazia su Foggia e dintorni, non se la cantano e non se la suonano…per stare in tema e pensano, in concreto, a valorizzare una risorsa importante come i giovani, futuro di Sant’Agata e di un Sud che continua a registrare preoccupanti picchi di emigrazione e di denatalità. Così, mentre al Governo si va vanti con slogan e inconcludenza, i dati Istat sono quelli…, a Sant’Agata il dinamico (è il termine giusto) sindaco Pietro Bove continua a lavorare per la sua famiglia di 2300 abitanti, aldilà delle tessere di partito e di come la si pensi, per creare opportunità e condizioni che facciano muovere economia e destare interesse.

Lunedì 12 è in programma l’appuntamento con l’Orienteering,https://orienteering.didisrl.it/, un progetto di orientamento , basato ‘’ creazione di una comunità orientativa educante, con lo spirito di creare innovativi sistemi formativi, capaci di rispondere alle sempre più specifiche esigenze sociali, culturali ed economiche del territorio di combattere non solo l’abbandono scolastico ma anche la mancata occupazione lavorativa’’. E Comune e Scuola, in questo caso l’istituto omnicomprensivo Accadia plesso di Sant’Agata guidato dalla preside Roberta Saccinto ( i plessi sono in tutto quattro e dislocati anche in altri comuni) insieme ad altri docenti (nelle foto Milena Iuspa e il professor Francesco Gioscia) e attori del territorio saranno al centro di una giornata, ma ne seguiranno delle altre, per passare dalle buone prassi ai fatti.



Se, ne citiamo uno per tutti, da quanto abbiamo appreso dal professor Vito Evangelista (docente con doppia cittadinanza materana e santagatese) un progetto formativo come quello legato ai droni può avere largo impiego sul territorio, niente di più facile che i ragazzi prendano il brevetto e si creino un lavoro. E’ un esempio. Sant’ Agata di Puglia ,devota all’omonima Santa Patrona, si muove in diversi settori dell’economia : da quella primaria al turismo. Centro storico e castello imperiale dedicato a Federico II di Svevia , ponte romano, chiesa matrice, di Sant’Andrea, di San Michele Arcangelo e di San Nicola sono tra le attrattive culturali del paese. E poi la dimensioni della sostenibilità, come si dice oggi, l’aria buona, l’accoglienza della gente e la buona tavola, magari con una tortiera di agnello e patate della zona. A Sant’Agata non stanno ad attendere che la manna scenda dal cielo( i miracoli possono sempre accadere) e d’estate viene fuori un interessante cartellone di eventi. Così lo scorso anno, tra sagre e attività varie di animazione, ci sono stati i concerti dei Kolors e di Nicola Piovani e poi il festival del cinema con gli ospiti Alessandro Preziosi e Claudia Gerini. Per un piccolo Comune è davvero tanto , visto che può contare su un moto perpetuo come il primo cittadino Pietro Bove che pensa, fa e trova le risorse per tracciare il solco della programmazione. Del resto è un ex impiegato del Comune e dopo le elezioni vinte nel 2021 per una manciata di voti , alla guida di una lista civica, continua a lavorare dallo scranno più alto della sala consiliare. Non è un posto comodo, viste le incombenze da portare avanti. Il professor Vito Evangelista ha provato come si sta e dal sorriso pare ci voglia provare con la lista della ”Loggia”. Del resto ha la doppia cittadinanza…Sempre che il sindaco Bove non voglia ricandidarsi. C’è tempo per pensarci. Nel frattempo Sant’Agata di Puglia vi aspetta. Da Matera, percorrendo la Bradanica, sono all’incirca 120 chilometri…e poi un percorso a piedi fino al castello e alla Loggia delle Puglie.