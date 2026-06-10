Organici, servizi e divise. Fns Cisl denuncia carenze Carcere di Matera

E la visita alla casa circondariale di Matera di una delegazione del Fns Cisl, composta da segretari nazionali e territoriali, ha confermato ancora una volta limiti e problemi di una struttura che attende investimenti e potenziamento di organici adeguati, aldilà che l’Amministrazione penitenziaria abbia deciso in passato di smembrare le competenze gestionali di Basilicata con le regioni vicine. Il problema era e resta sempre lo stesso a livello nazionale, con i pensionamenti che non vengono compensati in maniera adeguata da nuove assunzioni. E questo vale per tutto il comparto sicurezza: dalle forze dell’ordine alla polizia penitenziaria ai vigili del fuoco. Poco o nulla sull’edilizia carceraria,sull’implementazione di servizi per il recupero dei reclusi per il reingresso nella società. Le risorse finanziarie sono limitate con priorità, ed è un dato oggettivo, che nulla hanno a che fare con le priorità del Paese. Si preferisce, piuttosto, adottare l’ennesimo decreto sicurezza con inasprimento delle pene. Ma senza intervenire sulle cause del disagio e sull’aumento della illegalità. E se poi le carceri ”scoppiano”, si verificano casi di autolesionismo tra reclusi e anche tra agenti, si continua ad andare avanti con i problemi di sempre. Alla Fns Cil il dovere di incalzare il Governo, perché dia risposte credibili e concrete.



COMUNICATO STAMPA

FNS CISL: visita alla Casa Circondariale di Matera. Sovraffollamento, carenza di personale, manutenzioni, divise e nodo Altamura tra le priorità da portare agli uffici competenti

Nella mattinata odierna una delegazione della FNS CISL ha effettuato una visita sindacale presso la Casa Circondariale di Matera, in applicazione dell’Accordo Quadro Nazionale, per verificare da vicino le condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria, lo stato dei luoghi di lavoro e le principali criticità operative dell’Istituto.

Alla visita hanno preso parte Mattia D’Ambrosio, Segretario Generale Aggiunto FNS CISL, Vincenzo Ricchiuti, Segretario Nazionale FNS CISL, Luigi Sabatelli, Segretario Generale Regionale FNS CISL Basilicata, ed Erasmo Stasolla, Segretario Regionale FNS CISL Basilicata.

Nel corso della visita è emerso un quadro che richiede attenzione concreta e tempestiva. La Casa Circondariale di Matera continua a fare i conti con un evidente sovraffollamento della popolazione detenuta e con una carenza di personale di Polizia Penitenziaria che incide pesantemente sull’organizzazione dei servizi, sulla sicurezza interna e sulla qualità della vita lavorativa degli operatori.



La FNS CISL ritiene che tali problematiche non possano essere affrontate con interventi occasionali o con soluzioni tampone. Il personale di Polizia Penitenziaria svolge quotidianamente un lavoro complesso, delicato e gravoso, garantendo ordine, sicurezza e legalità in un contesto reso sempre più difficile dal numero elevato di detenuti e da organici non adeguati alle reali esigenze dell’Istituto.

Durante la visita sono state inoltre riscontrate criticità legate alla necessità di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno della struttura. Si tratta di interventi indispensabili per garantire ambienti di lavoro più sicuri, funzionali e dignitosi, sia per il personale che opera quotidianamente nell’Istituto sia per la complessiva tenuta organizzativa della struttura penitenziaria.

Particolare attenzione sarà posta anche sulla situazione della Casa di Reclusione di Altamura, tuttora collegata alla Casa Circondariale di Matera, nonostante la necessità, già emersa da tempo, di definire il suo passaggio nell’ambito territoriale di competenza di Bari. Una questione organizzativa non più rinviabile, che continua a produrre ricadute sulla gestione complessiva e sull’impiego del personale.



Il Segretario Generale Aggiunto FNS CISL, Mattia D’Ambrosio, ha assunto l’impegno di interessarsi direttamente delle criticità emerse, portandole all’attenzione degli uffici competenti. Anche il Segretario Nazionale FNS CISL, Vincenzo Ricchiuti, seguirà con attenzione l’evoluzione della situazione, affinché il caso Matera venga inserito nell’agenda dei lavori sindacali nazionali e affrontato nelle sedi istituzionali opportune.

Tra le problematiche segnalate rientra anche il mancato arrivo delle nuove divise per il personale di Polizia Penitenziaria. Un aspetto che non può essere considerato secondario, perché l’uniforme rappresenta dignità professionale, decoro istituzionale e senso di appartenenza al Corpo. Anche su questo punto la FNS CISL chiederà chiarimenti e solleciterà un intervento concreto.

“La visita di oggi – dichiarano i rappresentanti della FNS CISL – conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla Casa Circondariale di Matera. Sovraffollamento, carenza di organico, lavori di manutenzione, gestione della sede di Altamura e mancata distribuzione delle divise sono questioni reali, che incidono ogni giorno sul lavoro del personale. La FNS CISL non si limiterà a prendere atto delle criticità, ma porterà queste problematiche nei tavoli competenti, chiedendo risposte chiare e tempi certi”.

La FNS CISL continuerà a seguire con determinazione la situazione dell’Istituto materano, a tutela del personale di Polizia Penitenziaria e della sicurezza complessiva del sistema penitenziario sul territorio.

Matera, 9 giugno 2026

FNS CISL