Sabato 1 marzo 2025 alle ore 17,00 a Matera presso la Sede del Centro Levi in Palazzo Lanfranchi, per il ciclo “Incontro con l’autore” si terrà un incontro sul tema:

ORGANI STORICI NEL SUD ITALIA: INDAGINE SULLE FONTI E VALORIZZAZIONE

Con lo studioso

CLAUDIO ERMOGENE DEL MEDICO

L’evento, organizzato da Ars Nova Matera, col patrocinio di Regione Basilicata e Centro C. Levi, si propone di far conoscere un importante patrimonio storico e artistico del Sud d’Italia, quello degli organi storici che impreziosiscono tante città e paesi della Puglia e della Basilicata. Un incontro, inoltre, per riscoprire e valorizzare le competenze costruttive, musicali e artistiche che nei secoli hanno operato sul territorio, attraverso la divulgazione di dati d’archivio che solo una corretta indagine sulle fonti può fornire. Ospite della serata lo studioso Claudio Ermogene Del Medico, raffinato ricercatore e conoscitore della realtà organaria nel Meridione, che interagirà con Nicola Canosa, esperto organaro e restauratore, e Maria Antonietta Cancellaro, musicista e presidente dell’Ars Nova.