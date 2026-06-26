Ordine pubblico e Concerto della Polizia. Ministro Piantedosi il 30 giugno a Matera

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il 30 giugno prossimo, sarà a Matera per un doppio impegno. Alle 18.00 presenzierà a Palazzo Malvinni-Malvezzi alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Maria Carolina Ippolito. Caporalato, reati predatori, traffici illeciti sono tra i temi che il rappresentante di governo affronterà in quella sede. Già lo scorso anno, ma in Prefettura, il 16 maggio 2025, per un altro comitato. Nel pomeriggio si era recato ad Accettura dove ricevette la cittadinanza onoraria. Il 18 luglio 2024 era stato nella caserma dei vigili del fuoco di Matera, a seguito della morte di due vigili durante lo spegnimento di un incendio a Nova Siri. Il Ministro Piantedosi raggiungerà in serata la Cava del Sole per partecipare al concerto della Banda della Polizia di Stato.