Ordinanze anti botti? C’è chi dice no! Sindaco di Monterotondo: Inutili!

E’ un dato di fatto che le ordinanze emesse dai sindaci in prossimità delle festività natalizie e di fine/inizio anno che vietano l’uso dei botti sono un esercizio inutile in quanto inefficace. In quanto è impossibile farle rispettare. Matera ne è una riprova, con questa cosa assurda di sparare i botti anche a Natale. Ne è consapevole anche l’amministrazione cittadina che, accanto al provvedimento di divieto, ha associato una campagna di sensibilizzazione (https://giornalemio.it/cronaca/ordinanza-sindacale-di-divieto-ma-anche-invito-a-non-usarli-i-botti-di-capodanno/)….anche questa per altro rivelatasi poco efficace a ridurre e/o contenere il fenomeno. E a fronte di tutto ciò, la cronaca ci consegna un Sindaco che dal 2017 nel suo Comune non emana più una simile ordinanza ritenendola, per l’appunto, inefficace. E lo rivendica apertamente. Si tratta di Riccardo Varone, sindaco PD di Monterotondo alle porte della capitale. Ovviamente il suo non è un atteggiamento di indifferenza, anzi. Ma fa presente che “Come sindaco e come cittadino, preferisco fare appello alla civiltà, alla ragione e al rispetto che si deve alle altre persone, agli animali, all’ambiente.” Infatti in un post pubblicato sul proprio profilo facebook spiega le ragioni di questa sua scelta (https://www.facebook.com/riccardovarone/posts/747773920548880?ref=embed_post): “Quest’anno, come lo scorso anno, ho deciso di non fare un’ordinanza per vietare i botti di Capodanno.

Non l’ho fatta perché, le esperienze degli anni passati nel nostro e nei comuni dove sono state enesse ordinanze di divieto hanno mostrato cone queste siano inefficaci.

È altrettanto evidente che i divieti – soprattutto in concomitaza dei festeggiamentiper l’arrivo del nuovo anno– purtroppo non cambiano le coscienze.

Questo non significa restare indifferenti.

Come sindaco e come cittadino, preferisco fare appello alla civiltà, alla ragione e al rispetto che si deve alle altre persone, agli animali, all’ambiente.

I botti possono rappresentare un grande pericolo, non riconoscerlo significa essere irresponsabili: ci si può far male, anche molto male, si può far male ad altri, soprattutto anziani, cardiopatici, neonati, persone particolarmente sensibili o diversamente abili.

Con i botti ribadisco, insieme all’Assessora al benessere degli animali Pancaldi, che si fa del male agli animali domestici e selvatici, che non possono né capire né prevenire gli effetti di certi gesti di stupidità umana e pagano il terrore provocato dal nostro non innocente divertimento, che a loro può provocare arresti cardiaci, la perdita dell’orientamento, lo smarrirsi, il diventare possibili cause di incidenti.

I botti, così come le lanterne, fanno male all’ambiente e per questo condivido anche l’impegno del consigliere delegato Michele Bavaro: fanno schizzare le percentuali di polveri inquinanti nell’aria che respiriamo, possono provocare incendi, producono tonnellate di rifiuti quasi tutti non differenziabili, destinati alle discariche.

Tutto questo a costi per niente irrilevanti per l’intera comunità, spese inutili che pesano nelle tasche delle famiglie e che davvero non producono nulla.

Salutiamo l’arrivo del 2024 senza botti, facciamolo per noi, facciamolo per Monterotondo.

Auguri a tutti/e! – Riccardo” E’ difficile non convenire che per quanto ordinanze anti botti vengano fatte praticamente ovunque, di risultati non se ne vedano. Ma d’altronde se un sindaco non può bloccare la vendita di tali prodotti sul proprio territorio, ha senso vietare l’utilizzo di ciò che si può legalmente acquistare? E’ evidente che bisogna insistere molto di più sulla educazione e sul rispetto degli altri. Ma ne passeranno di botti sotto e sopra i ponti……purtroppo. Buon 2024!

