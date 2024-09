Ordinanza di disciplina del traffico e della sosta per il G7 Pari opportunità a Matera

Premettendo che le scuole cittadine rimarranno aperte, dal Comune fanno sapere che “In occasione dell’evento internazionale G7 per le Pari opportunità, che vedrà confluire a Matera i ministri competenti dei 7 Paesi più industrializzati del mondo con il loro apparato diplomatico e di sicurezza, il dirigente del settore Traffico, Paolo Milillo, ha emanato un’ordinanza che disciplina la mobilità urbana anche pedonale nelle zone individuate con maggiori restrizioni, con una progressione tra il 1 e il 6 ottobre prossimi. In particolare, -si legge nella nota- “al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza richiesti dalla rilevanza internazionale dell’evento, sono previste limitazioni e divieti alla circolazione nelle aree interessate e lungo le relative vie, in conformità alle direttive impartite dalla Questura di Matera. E’ istituito un divieto di circolazione per i veicoli e complessi di veicoli aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5t e dei veicoli che trasportano merci pericolose su alcuni tratti stradali extraurbani dalle ore 13 del giorno 4 ottobre, alle ore 13 del 6 ottobre. La sosta veicolare sarà vietata dal giorno 1 ottobre in via Ridola, al fine di consentire lo stazionamento dei mezzi utilizzati per gli allestimenti tecnici e logistici dell’evento presso palazzo Lanfranchi. Divieto di transito per i veicoli e complessi di veicoli, aventi massa complessiva superiore a 35 quintali e dei veicoli che trasportano merci pericolose, dalle ore 13 del giorno 4 ottobre, alle ore 13 del 6 ottobre sulle strade ricadenti all’interno del centro abitato, eccetto quelle ubicate all’interno della zona artigianale del Paip 1 e Paip 2, dove la circolazione sarà consentita per i mezzi avente massa complessiva non superiore a 75 quintali. Sarà consentita la circolazione ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani lungo le strade dove il servizio non è sospeso. Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 13 del 3 ottobre alle ore 17 del giorno 6 in via Gattini ambo i lati, tratto compreso tra vico T. Tasso e via Laura Battista, eccetto veicoli delle forze dell’ordine; divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 13 del giorno 4 ottobre alle ore 17 del giorno 6 ottobre in via Lanera, tratto compreso tra il civico 15 e via Lucana, lato destro in direzione via Lucana. Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Ridola ambo i lati, dall’intersezione con via Duni/piazza Pascoli all’intersezione con via Casalnuovo, dal 1 ottobre al 6 ottobre, ad eccezione dei veicoli al servizio dell’organizzazione dell’evento, al fine di consentire il carico e scarico di attrezzature presso palazzo Lanfranchi, ai quali sarà vietata la sosta il giorno 5 ottobre dalle ore 5 alle ore 19. Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Duni ambo i lati, il giorno 1 ottobre dalle ore 8 alle ore 20 e con rimozione coatta dei veicoli in via Ridola, lato destro direzione via Lucana -tratto compreso tra via Casalnuovo e via Lucana- dal 3 ottobre al 6. Il 4 ottobre ci sarà divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, dalle ore 11 alle 19 e comunque fino a cessate esigenze, in: via Roma, versante Sud; via XX Settembre, tratto compreso tra via Roma/piazza Vitt. Veneto e vico XX Settembre. Il 5 ottobre divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Gattini, lato sinistro del senso unico di marcia, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 11, dalle ore 16 alle ore 20. Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 00:01 alle ore 20, e comunque sino a cessate esigenze, in via Lucana, dall’intersezione di via Lanera all’intersezione con via Don Lorenzo Milani. Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Ridola, lato sinistro del senso unico di marcia, tratto compreso tra via Casalnuovo e via Lucana, dalle ore 00:01 alle ore 20. Divieto di transito in via Ridola, dalle ore 00:01 alle ore 20, con divieto di transito e sosta a rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 00:01 alle 20 e comunque fino a cessate esigenze in: via Duni, vico I e II Duni; vico Case Nuove; via Casalnuovo, tratto compreso tra via Buozzi e via Ridola. Divieto di transito e sosta dalle ore 8 alle ore 20 e comunque fino a cessato bisogno in: via Bruno Buozzi; via Casalnuovo, tratto compreso tra il civico 123 (area sottostante chiesa di San Rocco) e via B. Buozzi. Transito vietato dalle ore 8 alle ore 20 in via Casalnuovo, tratto compreso tra via Cappuccini e il civico 123 (area sottostante chiesa di San Rocco), eccetto residenti, titolari di attività commerciali e ricettive che potranno transitare fino al civico 123 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione limitatamente alle precedenti categorie di utenti. Divieto di transito pedonale, dalle ore 5 alle ore 20 in via Duni, vico I e II Duni, vico Case Nuove, via Ridola, piazza Pascoli, Calata Ridola -tratto tra piazza Pascoli e via San Francesco da Paola Vecchio- via Casalnuovo, tratto tra via B. Buozzi e via Ridola – e Terrazza panoramica Madonna dell’Idris, eccetto residenti e persone che comprovino di avere un valido motivo da valutarsi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 13 alle ore 20, e comunque fino a cessate esigenze in: via Madonna delle Virtù, tratto tra piazzale Postergola e via B. Buozzi; piazza San Pietro Caveoso; vico Solitario per i veicoli autorizzati al transito; divieto di transito anche pedonale, dalle ore 15 alle ore 20, in via Bruno Buozzi, via Madonna delle Virtù – tratto tra piazzale Postergola e via B. Buozzi – piazza San Pietro Caveoso, vico Solitario, nonché sulle strade presidiate confluenti, eccetto residenti e persone che comprovino di avere un valido motivo da valutarsi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Padre G. Minozzi, lato sinistro del senso di marcia -tratto tra la traversa di via Caropreso e via P. Vena, dalle ore 5 alle ore 20, eccetto veicoli a servizio dell’organizzazione; divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 15 del giorno 5 ottobre alle ore 17 del 6 ottobre e comunque fino a cessate esigenze, in: via e piazza Duomo; piazza Sedile; via e piazza San Francesco; via Beccherie; via del Corso; via Scotellaro; arco del Sedile; via Ridola; via Alessandro Volta. Divieto di transito pedonale, dalle ore 16 del giorno 5 ottobre alle ore 1 del 6 ottobre, eccetto residenti e persone che comprovino di avere un valido motivo da valutarsi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza in via e piazza Duomo, piazza Sedile, via e piazza San Francesco, via Beccherie -tratto tra piazza del Calderaro (civ. 79) e piazza Sedile- via del Corso -tratto tra la scalinata di collegamento con via Beccherie e via Ridola- arco del Sedile, via Scotellaro e via Ridola, tratto tra via del Corso e il civico n. 4. Divieto di transito pedonale il giorno 6 ottobre, dalle ore 6 alle ore 17, eccetto residenti e persone che comprovino di avere un valido motivo da valutarsi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza in via Scotellaro, via del Corso -tratto tra la scalinata di collegamento con via Beccherie e via San Francesco- via e piazza San Francesco, via Ridola, tratto tra via Del Corso e il civico 4. Divieto di carico e scarico merci il giorno 5 ottobre in via B. Buozzi, dalle ore 8 alle ore 20 e sulle strade del centro storico dalle ore 00:01 del 5 ottobre alle ore 17 del 6 ottobre. E’ prevista anche la revoca degli stalli di sosta a pagamento ricadenti nelle vie e nei giorni in cui la sosta è vietata. Il divieto di accesso pedonale e veicolare ai cantieri edili ubicati sulle strade elencate. Infine, è fatta salva la circolazione dei veicoli (navette), utilizzati per lo svolgimento dell’evento all’interno delle aree e lungo le strade interessate da limitazioni e divieti.”

