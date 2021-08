I commenti si susseguono dopo l’ordinanza comunale https://giornalemio.it/cronaca/ce-lordinanza-a-matera-nelle-aree-pedonali-bici-e-veicoli-elettrici-condotti-a-mano/ tra l’incredulo, con l’intercalare ” …e quindi in centro a piedi” ma con bici o monopattino a conduzione muscolare o elettrica è la stessa cosa”, e le approvazioni all’insegna del ”era ora !” , accompagnata da sparute perplessità sui controlli. E’ il primo giorno e alcuni, come riportato dalle foto di una giornata all’insegna dei 40 gradi e passa, sono transitati anche contromano in piazza Vittorio Veneto o lungo l’asse via Don Minzoni- via Ascanio Persio zig zagando tra i pedoni.



I cartelli di avvertenze all’ingresso delle Aree pedonali urbani ci sono, ma non di immediata lettura quando si passa in bici. A causa della dimensione e colore dei cartelli , che rendono tutto uniforme. Ma le norme sono quelle e il legislatore che ha pianificato quella cartellonistica dimentica come stimolare la soglia di attenzione dei cittadini, per ‘invitare’ a cambiare stili comportamentali e a rispettare il codice della strada. Un cartello di dimensioni maggiori, magari formato A4, con una scritta che desti attenzione es ” In centro a piedi e senza pedalare…” con una barra rossa. Ci sono le telecamere e la polizia municipale è in zona e questo dovrebbe contribuire a mettere in allerta distratti , abitudinari e menefreghisti. Qualcosa, per quest’ultima categoria, va fatta in via XX Settembre-incrocio via Lucana all’altezza della fontanella ,dove sono frequenti gli accessi di velocipedi ”contromano”. Qui non ci sono cartelli…ed è opportuno installare il divieto.