Orchestra Sinfonica di Matera riconfermato l’ammissione del finanziamento dal Ministero

L’Orchestra Sinfonica di Matera è stata riconfermata all’ammissione del finanziamento dal Ministero della Cultura per il triennio 2025–2027

È con profonda emozione e grande orgoglio che annunciamo la riconferma, da parte del Ministero della Cultura, dell’ammissione al finanziamento del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) anche per il triennio 2025–2027.

Una decisione giunta a seguito della valutazione della Commissione consultiva per la Musica istituita presso il Ministero, che ha riconosciuto l’accresciuta qualità artistica della nostra Orchestra, incrementandone il punteggio complessivo.

Un riconoscimento che ci onora profondamente e che premia il lavoro, la passione e la determinazione che ogni giorno dedichiamo alla costruzione di una realtà musicale solida, dinamica, radicata nel territorio e in costante dialogo con il panorama culturale nazionale.

Questa conferma non rappresenta solo un traguardo, ma anche una nuova partenza: un impulso a sognare più in grande, a progettare nuove stagioni, a creare nuove occasioni di incontro e nuove emozioni da condividere con il nostro pubblico.

È la prova che la strada intrapresa è quella giusta, e che l’impegno, la qualità e la visione ricevono attenzione e sostegno.

Un sentito grazie a tutti coloro che credono in noi e rendono possibile tutto questo: musicisti, maestranze, collaboratori, istituzioni, enti fondatori e, soprattutto, il nostro meraviglioso pubblico.

