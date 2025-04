Orchestra Sinfonica di Matera: Pubblicato il bando per la selezione di musicisti

E’ disponibile da oggi, 7 aprile 2025, sul sito orchestrasinfonicamatera.it, nella sezione bandi e gare, il bando di selezione pubblica per eventuali assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attività artistica dell’Orchestra Sinfonica di Matera nel periodo che va da luglio a dicembre 2025. Così la Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera entra ufficialmente nel secondo triennio per acquisire il riconoscimento di Istituzione concertistico-orchestrale (ICO), preparandosi alla quarta stagione concertistica con la selezione dei musicisti che entreranno a far parte del suo organico per i seguenti strumenti: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, percussioni, violino, viola, violoncello, contrabbasso e timpani.

La selezione sarà strutturata in due passaggi: il primo, una preselezione tramite video inviato dal candidato insieme alla domanda di partecipazione all’audizione, entro e non oltre il 5 maggio 2025; il secondo, dal 30 maggio 2025, un’audizione in presenza a Matera dinanzi alla commissione composta dal Direttore artistico e da due membri, nominati dalla Fondazione successivamente alla data di chiusura del bando. I candidati selezionati verranno informati dell’esito dell’audizione dal giorno 21 giugno 2025.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, presieduta da Gianna Racamato, è riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le nuove Istituzioni Concertistiche Orchestrali in Italia e costituita dal Comune di Matera, dalla Provincia di Matera, dal Conservatorio “E. Duni” di Matera e riconosciuta dalla Legge n. 37/2014 della Regione Basilicata.