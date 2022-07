Orchestra Sinfonica di Matera e Conservatorio E.R.Duni di Matera in Piazza San Francesco

Ingresso libero in Piazza San Francesco d’Assisi a Matera per ospitare il concerto lirico sinfonico “Arie, Sinfonie e Cori d’Opera” venerdì 8 luglio 2022 alle ore 21:00.

Un evento della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera (OSM) in collaborazione con il Conservatorio “E. R. Duni”, nell’ambito delle iniziative in onore di Maria SS. della Bruna.

Con la direzione del M° Pasquale Veleno, saranno eseguite musiche di Verdi, Rossini, Donizetti, Bizet, Leoncavallo, Mascagni e Puccini accompagnate dalle voci del Soprano Martina Tragni e del Tenore Leonardo Gramegna.

Un concerto che vedrà anche protagonisti il coro dell’Associazione Cantori Materani, diretto dal M° Alessandra Barbaro, il coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina”, diretto dal M° Carmine Antonio Catenazzo e il “Coro della Virgola” del Conservatorio “E.R. Duni”, diretto dal M° Pasquale Veleno.

“Con questo grande evento musicale in cui si esibiranno 250 musicisti tra orchestrali e coristi, prende sempre più forma l’Orchestra Sinfonica di Matera che guarda al riconoscimento di Istituzione Concertistica Orchestrale (ICO) proiettandosi verso il futuro come risposta occupazionale per i musicisti e come portatrice della cultura musicale nei territori della provincia. Con la direzione artistica di Saverio Vizziello nei prossimi cinque mesi, la Fondazione OSM sarà impegnata in un importante lavoro con concerti di altissimo livello. Una sfida che accogliamo con entusiasmo ed orgoglio convinti che la storia, dopo Matera 2019 non può che regalarci nuove opportunità”. È quanto ha dichiarato la Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera, Gianna Racamato.

L’ingresso al concerto è libero.