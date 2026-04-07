Orchestra Sinfonica di Matera: bando audizioni musicisti nuova stagione sinfonica 2026

L’Orchestra Sinfonica di Matera si conferma una delle realtà culturali più dinamiche e in crescita del panorama nazionale, consolidando un percorso di eccellenza che negli ultimi anni ha saputo coniugare l’alta formazione artistica con una straordinaria capacità di attrazione del pubblico.

Reduce da una stagione sinfonica segnata da sistematici sold out e dalla collaborazione con solisti e direttori di chiara fama internazionale, l’istituzione materana apre ora una nuova fase della sua programmazione annunciando l’apertura dei termini per il bando delle audizioni della Stagione 2026. Il valore dell’Orchestra Sinfonica di Matera è testimoniato dalla sua costante presenza nei momenti chiave della vita culturale del Paese. L’ensemble è stato protagonista assoluto dell’evento di apertura di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, un appuntamento che ha ribadito il ruolo centrale della città e della sua orchestra come ponte culturale nel cuore del Mediterraneo.

Oltre ai successi dal vivo, la compagine ha saputo conquistare le platee televisive nazionali, grazie alla partecipazione su Rai 1 all’interno del programma Linea Verde Italia, portando l’eccellenza musicale nelle case di milioni di telespettatori. Non meno significativa è stata la recente collaborazione con il Maestro Mogol, che ha scelto l’Orchestra come partner per l’importante selezione regionale del CET (Centro Europeo di Toscolano), confermando la versatilità e l’autorevolezza dell’istituzione.

L’Orchestra Sinfonica di Matera opera con l’obiettivo primario di offrire concrete opportunità di lavoro e di crescita professionale ai talenti del territorio.

Dalle produzioni di alto profilo ai progetti educativi come “Il Carnevale degli Animali”, la Fondazione continua a costruire una rete solida, valorizzando le professionalità in un contesto di respiro internazionale. In questo scenario di sviluppo, l’invito ai musicisti è quello di unirsi a un progetto che vive un momento di grande slancio. Il nuovo bando di audizione punta a individuare i professionisti che saranno i protagonisti della Stagione 2026, offrendo loro la possibilità di lavorare in un ambiente stimolante e di alto profilo artistico.

Le procedure di candidatura seguiranno il seguente calendario:

Apertura del bando: 7 aprile 2026

Scadenza per la presentazione delle domande: 4 maggio 2026

Tutti i dettagli tecnici, i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera. Partecipare a queste selezioni significa ambire a un posto in una delle istituzioni sinfoniche che meglio rappresentano l’eccellenza e il dinamismo della cultura italiana oggi.