Orari navette da e per l’aereoporto di Bari da rivedere…

Pio Abiusi che ci ha fatto il callo con le vicende da orticello locale degli aeroporti di Pontecagnano (Salerno) e di Pisticci ( Matera) periodicamente vola verso quello di Bari – Palese, aerostazione naturale e internazionale per la Città dei Sassi e la sua provincia. E, gratta gratta, evidenzia come alcuni orai e coincidenze lasciano il tempo che trovano, perché non servono a nessuno o quasi. Che gli orari buttati lì quasi alla rinfusa per voli a zero passeggieri, servano ad alimentare il montechilometri per il consorzio trasporti su gomma di Basilicata. Altra riforma rimasta nel cassetto…



LE OSSERVAZIONI DI PIO ABIUSI

Alcuni collegamenti Matera- Bari Palese servono per produrre chilometraggio a favore di Cotrab

Il Comune di Matera ha messo a disposizione della Regione Basilicata oltre 320 mila Euro rivenienti da fondi che erano residuati dalla gestione delle attività relative a “Matera 2019- Capitale della Cultura Europea”-.

Con quelle risorse aggiuntive è stato possibile incrementare il servizio navette con altre due coppie di corse.

C’era una partenza che risultava incongrua da Bari -Palese per Matera alle 17,30 ed è stata traslata alle 21,30 proprio per meglio ripartire gli orari nel corso della giornata così come era stato sollecitato dagli utenti.

Per ottemperare a questa variazione la corsa delle 20,35 che partiva da Matera per Bari -Palese e che serviva alcuni aerei in partenza tra cui il Malpensa è stata traslata alle 23,00 a quella ora non c’è alcuna partenza e viaggia senza alcun passeggero, arriva a Bari per poi fare il ritorno delle 0,30.

L’Ufficio Trasporti della Provincia di Matera ha evidenziato come la variazione delle ore 23,00 non appariva congrua in quanto dall’analisi del quadro delle partenze dall’aeroporto di Bari non risultavano aerei in partenza dopo le ore 23,00 e, pertanto, appariva chiaro come la corsa prevista in partenza da Matera alle ore 23,00 risultasse essere superflua mentre il precedente orario delle ore 20,35 era oltremodo utile poichè vi sono almeno 9 voli che potevano essere intercettati da tale corsa.

Sin dal 7 Ottobre 2024 l’ufficio provinciale ha chiesto il ripristino della corsa abolita delle 20 e 35 in luogo di quella istituita per le 23,00.

Cotrab ha dato riscontro l’11 Ottobre 2024 e non ha inteso ripristinare l’orario autonomamente modificato e nel contestare la proposta della Provincia di Matera ha evidenziato come la sequenza delle ultime due coppie di corse giornaliere venisse effettuata con unico turno. Qualora si sarebbe dovuta accogliere la richiesta dell’amm.ne provinciale di Matera , ha proseguito Cotrab,il turno si sarebbe raddoppiato con un ulteriore autista + autobus e con evidente aggravio dei costi per il Consorzio.

Appare evidente come l’argomentazione addotta da Cotrab non è giustificabile sia perchè non offre il servizio richiesto sia perchè pagando al vettore il prezzo contrattualizzato lo si viene a favorire con un illecito arricchimento. Alla situazione che si è venuta a creare va posta rimedio anche perchè può connotarsi una truffa a danno dell’erario rendendo un servizio palesemente inutile ma pagato a prezzo pieno.

Possiamo avere fiducia che ci sia un giudice a Berlino?

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

Matera, 23 Giugno 2025