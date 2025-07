Orari collegamenti da Matera a Bari. Ecco come stanno le cose

Finchè non ci siederà intorno a un tavolo, come si suol dire, composto da Enti Locali e gestori dei servizi di trasporto su gomma e ferro ( bus e treni) tra Matera e Bari, e viceversa, continueremmo a leggere di lamentele, paradossi, come ha fatto ieri Antonio Serravezza https://giornalemio.it/cronaca/trasporti-e-concorrenza-arriva-uber-anche-a-matera/ e in seguito Federconsumatori, con una nota che pubblichiamo più avanti. Pietro Volpe, autista di bus di linea in pensione, e con un impegno che continua nel sindacato dei trasporti ci fornisce alcune delucidazioni sui servizi di collegamento Matera-Bari e suggerimenti per migliorarlo. Naturalmente occorre sedersi attorno a un tavolo…



LE OSSERVAZIONI DI PIETRO VOLPE

Rilevo alcune imprecisioni relative alla mancanza di servizi la domenica da Matera per Bari delle Fal.

La domenica per quel che è di mia conoscenza sono soppressi solo i servizi su ferro.

In alternativa vi è il collegamento su gomma sempre FAL.

In secondo luogo evidenzio che il collegamento con l’aeroporto di Palese è assicurato 365/366 giorni/anno.

A tale proposito all’epoca della presidenza dell’amministrazione Provinciale del compianto Franco Stella, fui in prima persona impegnato nel presentare più volte istanze sottoscritte da numerosi materani di rettificare alcuni orari delle navette ( Bus TPL EXTRAURBANO) in fasce orarie in cui vi era una forte domanda di mobilità per l’aeroporto e viceversa dallo stesso a Matera e provincia.



L’orario ritenuto inutile ed improduttivo era ed è tutt’ora il collegamento da Matera per aeroporto delle 20.30 e ritorno a Matera delle 00.30 effettuata dai vettori Chiruzzi/ Smaldone, orario in cui non vi sono voli di arrivo di passeggeri che devono raggiungere la nostra città e provincia.

All’epoca si proponeva di anticipare la corsa delle 20.30 alle 19.10 e farla rientrare alle 22 max in coincidenza con il volo da Londra che arrivava a Bari alle 21.15 e con il volo in arrivo da Torino etc.

Purtroppo tale istanza non fu presa minimamente in considerazione per il solo fatto che la burocrazia di cambiamento di orario che ancora oggi esiste nel sistema del TPLR che comporta tutta una serie di passaggi di competenze.

Ritengo invece che la prima cosa da fare sia mettere mano a questa modifica che sicuramente darà piu possibilità a molti cittadini di servirsi del collegamento con l’aeroporto e da questo a Matera in detta fascia oraria.

Infine a mio avviso va fatta una indagine di mercato tramite un questionario da inviare a tutte le famiglie materane e della provincia sulla loro esigenza del collegamento con Bari e aeroporto.”



LA NOTA DI FEDERCONSUMATORI

Collegamenti Matera–Bari e interscambi ferroviari: cittadini e turisti penalizzati da un sistema inefficiente. Federconsumatori denuncia una situazione non più tollerabile

Federconsumatori Matera denuncia i gravi disagi che colpiscono quotidianamente chi viaggia da e verso Matera. I collegamenti con Bari sono garantiti solo dalle Ferrovie Appulo Lucane (FAL), ma il servizio risulta inadeguato e frammentario, con ritardi frequenti e tratti interrotti, come tra Altamura e Bari, dove è necessario proseguire con autobus sostitutivi.

Non va meglio sul fronte dell’interscambio con le Ferrovie dello Stato: attualmente, l’unico modo per raggiungere Matera in treno è arrivare alla stazione di Ferrandina Scalo, per poi proseguire con autobus FAL. Tuttavia, non esiste una reale coincidenza tra i treni e le navette.

Nel dettaglio:

• Il treno da Napoli arriva a Ferrandina Scalo alle 19:37;

• Il treno da Lecce alle 19:34;

• La navetta FAL per Matera (corsa n. 928) parte alle 19:30, prima dell’arrivo dei treni.

I viaggiatori perdono così l’unico collegamento utile e sono costretti ad attendere la corsa successiva alle 23:15, con oltre tre ore di attesa. Una situazione inaccettabile, soprattutto per turisti, famiglie e lavoratori, che si trovano abbandonati senza alternative e senza informazioni chiare.

Federconsumatori chiede alle autorità competenti – Regione Basilicata, FAL, Trenitalia e Ministero dei Trasporti – un intervento urgente, proponendo: il posticipo di 10 minuti della corsa delle 19:30 per garantire l’interscambio con entrambi i treni; oppure, l’introduzione di una corsa aggiuntiva tra le 20:00 e le 20:30 per ridurre il tempo d’attesa.

Questa inefficienza si aggiunge all’isolamento infrastrutturale che Matera subisce da anni. È urgente un cambio di rotta. Federconsumatori continuerà a vigilare sulla questione e si riserva di avviare ulteriori azioni a tutela dei diritti degli utenti.

Gli utenti possono rivolgersi alle sedi territoriali di Federconsumatori per ricevere supporto e assistenza.



Federconsumatori Matera

Giuseppe Giannella