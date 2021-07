Il riscontro è lo stesso di quello fotografato per piazza Matteotti, dove i viaggiatori poco avvezzi all’uso dei social o alle dritte giuste, girano a vuoto o quasi per conoscere gli orari delle nuove corse bus per l’aeroporto di Bari, operative dalla scorsa settimana e fino al 30 novembre prossimo. Le riportiamo nello schema in coda al servizio.



Sulla palina della fermata di Sita Sud di piazza Matteotti ci sono i pannelli degli orari della Sita, che indica le biglietterie della vicinanza, e quelli del Consorzio trasporti di Puglia (Cotrap ) con orari e corse in partenza per l’aeroporto e per altre località del Tarantino.





I mezzi, comunque arrivano, come il freccia link rosso di Trenitalia che passa dalla stazione di Ferrandina e i bus bianchi della ” Bucci e Tarantini” per l’aeroporto di Bari Palese, attivi dal 2 luglio 2020, e della D’Agostino tour di Napoli che ha in appalto dalla scorsa settimana le corse interregionali del bando comunale . Destinazioni riportate sul parabrezza con la dicitura del servizio per Ferrandina, Matera, Altamura e Bari.



E in attesa che venga colmata la lacuna abbiamo notato che non c’è nulla sulle nuove corse nè sul sito di aeroporti di Puglia e nè sul piazzale dei bus di Palese. All’esterno e sul retro delle vetrate, dove era l’infopoint per Matera e ora il punto covid 19,si notano solo i manifesti dell’anno da capitale europea della cultura.



Lo abbiamo appurato a distanza e sul campo, dopo essere stati per motivi di famiglia all’aeroporto di Bari. Li’ i nuovi orari delle navette andata e ritorno per la Città dei Sassi non sono mai decollati. Peccato. Dimenticanza? Eppure il protocollo di intesa con Bari siglato nel giugno scorso nella vicina Altamura tra i sindaci Antonio De Caro e Domenico Bennardi avevano lasciato intravedere una maggiore collaborazione su questo tema, a beneficio dei visitatori che raggiungono i due capoluoghi. Comunque, si provveda. Il turismo è organizzazione, affidabilità ed efficienza. Altrimenti si resta al palo.

GLI ORARI DELLE NUOVE NAVETTE DA MATERAWELCOME.IT



DA PIAZZA MATTEOTTI ALL’AEROPORTO DI BARI