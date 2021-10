Il Comune di Matera ha rivisto, per evitare sovrapposizioni, gli orari di arrivi e partenza dei bus da e per l’aeroporto di Bari, come emerso da una prima lettura degli stessi dopo che la Regione aveva introdotto da lunedì 18 ottobre le nuove corse. Decisione saggia e apprezzata.

Ma ora un piccolo sforzo per ridurre comprensibili disagi di quanti a Matera, in particolare, si recano in piazza della Visitazione per sapere e valutare quale corsa prendere visto che si tratti di aziende e vettori diversi. Per cui oltre ai portali web è bene collocare un pannello esplicativo alla fermata dei bus. Costo ridotto ma servizio utile e richiesto. E non sarebbe male sistemare in loco, sul versante di piazza Matteotti, una pensilina (il marciapiede è ampio) in relazione all’arrivo della stagione autunnale e invernale. Ma attendiamo anche che la disponibilità delle corse venga consolidata nei prossimi mesi, con adeguata programmazione e copertura finanziaria.



COMUNICATO STAMPA

RIMODULATI GLI ORARI DELLE NAVETTE PER L’AEROPORTO DI BARI-PALESE

In considerazione delle nuove linee di collegamento da Matera all’aeroporto di Bari Palese tramite bus navetta istituite dalla Regione Basilicata, al fine di evitare sovrapposizioni, l’Amministrazione comunale ha rimodulato gli orari delle coppie di bus già istituite lo scorso 21 luglio.

Pertanto, gli orari aggiornati con decorrenza dal 25 ottobre prossimo e fino al 9 novembre sono i seguenti:

– Partenza da Matera Centrale ore 8,00 – arrivo a Bari Palese ore 9,25

– Partenza da Matera Centrale ore 9,30 – arrivo a Bari Palese ore 10,45

– Partenza da Matera Centrale ore 14,00 – arrivo a Bari Palese ore 15,15

– Partenza da Matera Centrale ore 19,30 – arrivo a Bari Palese ore 20,50

– Partenza da Bari Palese ore 11,00 – arrivo a Matera Centrale ore 12,15

– Partenza da Bari Palese ore 12,30 – arrivo a Matera Centrale ore 15,15

– Partenza da Bari Palese ore 16,50 – arrivo a Matera Centrale ore 18,05

– Partenza da Bari Palese ore 23,00 – arrivo a Matera Centrale ore 00,25