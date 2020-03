Oramai è “pandemia”! Quello che nessuno avrebbe voluto mai si verificasse, oramai è realtà. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute, a cui compete stabilirlo, si ha pandemia a fronte di “Un nuovo virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie”.

Dunque ufficialmente da ora il coronavirus non più un’epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma diffusa in tutto il pianeta e l’Organizzazione di Ginevra lo ha dichiarato ammettendo un’evidenza che era sotto agli occhi da giorni: i contagi sono diffusi in ogni continente (i paesi colpiti sono 114 su un totale di 193) a eccezione dell’Antartide.

Ora l’Oms avrà la facoltà di emanare direttive e inviare proprie équipe nei Paesi più colpiti, come ha già fatto in Cina, Iran e Italia e prendere misure per fluidificare l’invio ad essi di presidi sanitari.

La dichiarazione di pandemia spetta al direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha aspettato fino all’ultimo e, conscio degli effetti psicologici che ne derivano ha detto: “Siamo profondamente preoccupati per la diffusione e la severità della malattia e per l’allarmante livello di inazione di alcuni paesi. Per questo abbiamo deciso che Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia”. Parola che, ha aggiunto: “potrebbe suggerire che non possiamo fare più nulla per contenere il virus”, ma “Questo non è vero. Siamo impegnati in una lotta che può essere vinta se facciamo le cose giuste”.

A convincere l’Oms è stata la curva crescente non più in un numero limitato di paesi (Cina e poi Italia, Iran e Corea del Sud), ma nell’intera Europa e in un’America che non sembra preparata ad affrontare un’eventuale ondata di contagi. La dichiarazione di pandemia oggi servirà all’Oms anche per avere una voce più forte nei confronti dei Paesi “inadempienti”, come la più grande potenza del mondo: gli Stati Uniti.

“La definizione di pandemia non cambia la valutazione dell’Oms sulla gravità della situazione. Non cambia quel che l’Oms sta facendo, né quel che i Paesi dovrebbero fare”. Allo stesso tempo, ha aggiunto “questa non è solo una crisi sanitaria, è una crisi che toccherà ogni settore, e richiede che ogni individuo sia coinvolto nella lotta”.

La dichiarazione di pandemia non avrà effetti concreti sull’Italia e sull’organizzazione dei nostri ospedali, essendo state già considerate positive le azioni sin qui messe in campo dal governo a cui si sono aggiunte quelle annunciate poche ore fa da Giuseppe Conte (https://giornalemio.it/cronaca/conte-allitalia-bravi-ma-occorre-un-altro-sforzo-il-video/).

Solo tre giorni fa l’OMS aveva infatti dichiarato ufficialmente che: “Sosteniamo l’azione intrapresa dall’Italia” , aggiungendo che: “Le vostre misure ci serviranno da lezione per affrontare l’epidemia anche negli altri Paesi”.

Insomma, è dura. Ma ce la possiamo fare…..e noi siamo sulla strada giusta. Persino qualche passo in avanti degli altri (Cina esclusa).