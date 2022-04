La fregola delle Fondazioni importate da altre realtà dove esistono cultura d’impresa, disegno e obiettivi del territorio per valorizzare direttamente e in loco, risorse che possono portare a lavoro e progresso, è diventata una costante dell’area murgiana: da Matera ad Altamura e dintorni. La presa di posizione del Movimento Ora, con Giovanni Fiore, su quanto annunciato dal sindaco Rosa Melodia alla Bit di Milano è considerata una sconfitta per il territorio. Il buon ‘’Ciccillo’’, l’antenato più vecchio dell’uomo giunto fino a noi, la cava dei Dinosauri e il Pulo avranno una gestione esterna. Ci vorrebbe Federicus con polso e saggezza per mettere fine a ogni nefandezza…

Altamura, 22.04.2022

COMUNICATO STAMPA

DOPO L’IRREVERSIBILE DANNO, LA BEFFA

L’Amministrazione altamurana, capeggiata dalla Sindaca Melodia, promuove lo scempio culturale alla B.I.T. di Milano.

Siamo ormai all’epilogo di questa disastrosa e dozzinale pagina amministrativa. Gli atti e le azioni governative espletate fin dal primo giorno d’insediamento sullo scranno più alto della Città di Altamura della Rosa Melodia hanno dimostrato l’assoluta assenza di reale interesse al rilancio culturale, economico e alla creazione di un sistema di ricettività turistica. Tra gli atti più osceni ricordo su tutti il via libera all’estrazione dei resti fossili dell’Uomo di Altamura (C. C. 3.4.’19) e la svendita dell’intero Patrimonio Paleo-Antropologico altamurano (Uomo di Altamura – Cava dei Dinosauri – Pulo) predisposta definitivamente (G. C. estate 2021) in favore di fondazioni e cooperative calate dall’alto e con sedi al nord Italia.

Gli Altamurani non possono restare spettatori di scelte fondanti che afferiscono all’evoluzione civica e culturale delle generazioni future e ancor meno possono e devono subire la beffa della più mediocre e interessata Amministrazione che io ricordi. E’ difficile anche pensare che la gita alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (B.I.T.) sia servita alla Melodia e ai suoi per imparar qualcosa.

Quali interessi spingono il clan Melodia a scelte irreversibilmente deleterie per la Città e le sue Bellezze?

Francesco Fiore Movimento Culturale ORA