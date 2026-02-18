Opposizioni: il Sindaco senza maggioranza in Consiglio. Subito in Aula e chiarezza programmatica

“Alla luce della comunicazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Augusto Toto, che ha annunciato la fuoriuscita dalla maggioranza insieme alla consigliera Cerrone, si certifica definitivamente la crisi politica dell’amministrazione comunale.” E’ quanto rilevano le opposizioni con una nota congiunta che così prosegue: “Il Sindaco ha tentato di superare la cosiddetta “anatra zoppa” recuperando una maggioranza risicata, ambigua e precaria, priva di coesione politica e di chiarezza programmatica. Si prenda atto che il Sindaco non dispone di una maggioranza in seno al Consiglio comunale di Matera.

Fin dall’avvio della consiliatura e poi anche in occasione dell’elezione del Presidente del Consiglio avevamo richiesto responsabilmente una condivisione istituzionale, nell’interesse dell’ente e della città. Si e’ scelta un’altra strada e di imporre una propria candidatura pur non avendo i numeri per sostenerla: proprio su questa forzatura si è consumata la frattura che oggi emerge in tutta la sua gravità.

Al contrario, l’amministrazione appare paralizzata da equilibri fragili e contraddizioni interne.

Per queste ragioni chiediamo con urgenza:

la convocazione immediata del Consiglio comunale;

che il Sindaco si presenti in aula con una proposta politica chiara e trasparente.

La città merita verità, responsabilità e rispetto delle istituzioni. Non è più tempo di ambiguità.” Matera, 18 febbraio 2026

I Consiglieri comunali : Antezza Annunziata (Matera Democratica), Bennardi Domenico (M5S), Cifarelli Roberto (Gruppo Misto), Colucci Luca (Materia Futura), Cotugno Angelo Raffaele (Gruppo Misto), Grieco Paolo(Periferie per Matera), Lapolla Angelo ( Matera in Azione), Perniola Tommaso (Matera Democratica), Rizzi Marina (Progetto Comune), Rubino Angelo (Matera Democratica), Santochirico Vincenzo (Progetto Comune) Schiavo Domenico (Basilicata Casa Comune), Suriano Roberto (Matera in Azione), Tarasco Saverio (Socialist + Matera), Violetto Adriana (Matera in Azione).