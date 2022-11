Operazione di Polizia. ” Se li portano…” Ma è droga

E’ bastato l’elicottero della Polizia di Stato, che ha girato sul cielo di Matera intorno alle 7.00 e fino alle 7.30, per ingenerare naturalmente curiosità e interrogativi di cosa si trattasse con le ipotesi più fantasiose, che hanno spaziato dalla criminalità alla politica, anche in relazione ai tanti ”si dice” e a inchieste avviate ma non ancora concluse. E così abbiamo ricevuto le consuete telefonate in attesa di saperne di più e anche in strada, con la consueta domanda : ” Cosa è accaduto? Chi si sono portati?”. Rassicurazioni d’obbligo… del resto Matera ”capitale” resta un paesone e la comunicazione, spesso personalizzata e distorta con l’avvento dei social , è affidata spesso al passaparola con tutte le coloriture e i commenti del caso.

Un tempo si diceva ” Mo’ su pert’n” ( Ora se lo portano…in manette) seguito dalle smentite degli interessati, pronti a farsi vedere in giro. Per la cronaca si è trattato di una operazione antidroga, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia, nelle province di Matera, Bari e Taranto, che ha portato all’arresto di 22 persone emesse dal Gip Distrettuale del Tribunale di Potenza,” nei confronti di soggetti, appartenenti a una associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, aggravati dal numero dei partecipanti e dalla disponibilità di armi”. I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa fissata in mattinata a Potenza.