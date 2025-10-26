Operazione decoro nei cimiteri di Matera. Concessioni prorogate al 30 aprile 2026

E il risultato degli interventi programmati dall’Amministrazione comunale, dentro e fuori i cimiteri monumentale di via IV Novembre e di contrada Pantanello, si vedono : spazi verdi e alberature curate, vialetti spazzati e altri elementi di arredo fruibili in vista della ricorrenza del 2 novembre, dedicata ai defunti. Un impegno evidenziato nella nota dall’assessore comunale all’igiene urbana e all’ ambiente Rocco Buccico. E un invito ai cittadini a collaborare per mantenere e curare il decoro dei luoghi. Su questo aspetto occorre un sforzo ”comune” che fa profuso tutto l’anno. Vialetti, spazi verdi e non solo. Ci sono tombe, edicole votive, cappelle che, per vari motivi, sono nel degrado e che richiedono una maggiore sensibilizzazione di proprietari, parenti, se sono ancora in vita, affinché periodicamente assicurino le cure del caso. Appelli, una ricognizione per ‘sollecitare” interventi, anche in relazione alle scadenze dei tempi di tumulazione, che l’Amministrazione comunale ha regolamentato con le opportune prescrizioni pubblicate nell’albo pretorio https://comune.matera.it/novita/avviso-di-proroga-scadenza-concessioni-cimiteriali-sepolture-individuali-dei-loculi-trentacinquennali/ con scadenza al 30 aprile 2026



COMUNICATO STAMPA

Pulizia e manutenzione nei cimiteri comunali in vista della commemorazione dei defunti

In vista della commemorazione dei defunti del prossimo 2 novembre, l’Amministrazione Comunale di Matera ha provveduto a effettuare interventi di pulizia e manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali di via IV Novembre e di Contrada Pantano.

Gli operatori comunali hanno lavorato nelle scorse settimane per garantire spazi ordinati, decorosi e accoglienti, affinché i cittadini possano recarsi a far visita ai propri cari in un ambiente curato e rispettoso. Sono stati eseguiti interventi di sfalcio dell’erba, raccolta dei rifiuti, sistemazione delle aiuole, pulizia dei vialetti e manutenzione delle aree comuni.

“Abbiamo voluto assicurarci – ha dichiarato l’Assessore Comunale all’Igiene e Ambiente Rocco Buccico – che i nostri cimiteri fossero in condizioni ottimali per accogliere quanti, in occasione della ricorrenza dei defunti, si recheranno a rendere omaggio ai propri cari. È un gesto di rispetto e di attenzione verso la memoria e verso tutta la nostra comunità. Un ringraziamento agli operatori comunali per l’impegno e l’attenzione dimostrati, e rivolgiamo l’invito ai cittadini a collaborare nel mantenere puliti e ordinati gli spazi comuni”.



AVVISO PROROGA CONCESSIONI

Descrizione

Si avvisa che è stato prorogato al 30 aprile 2026 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze relative all’Avviso pubblico prot. n. 0043048/2025 del 30/04/2025 destinato ai concessionari e/o i loro aventi titolo e finalizzato al rinnovo/non rinnovo delle concessioni trentacinquennali che sono scadute e/o in scadenza rilasciate a far data dall’anno 1976 fino al 31 dicembre 1990, per i loculi all’interno del Cimitero in C.da Pantano.

I concessionari e/o i loro aventi titolo possono richiedere il RINNOVO della concessione per la medesima salma, per un periodo di altri anni 35 (trentacinque), previo pagamento della tariffa in vigore al momento della richiesta di rinnovo. Trattandosi di RINNOVO di concessione per il loculo cimiteriale su indicato, la durata della concessione rinnovata decorre dalla data di scadenza della precedente concessione trentaciquennale.

I concessionari e/o i loro aventi titolo possono richiedere il NON RINNOVO della concessione per la medesima salma. Trattandosi di concessione di loculo cimiteriale, il richiedente si obbliga al versamento del corrispettivo degli oneri dell’occupazione del loculo dalla data di scadenza della concessione del loculo stesso e fino alla data della istanza di RINUNCIA AL RINNOVO; al termine dell’istruttoria d’ufficio, sarà comunicato l’importo dovuto calcolato in base alle tariffe vigenti, a partire dalla data di scadenza della concessione del loculo e fino alla data di presentazione della richiesta.

È disponibile sul sito istituzionale del Comune di Matera la procedura di richiesta per procedere a:

RINNOVO della concessione cimiteriale trentaciquennale di loculo cimiteriale;

NON RINNOVO della concessione cimiteriale.

Allegati

Avviso rinnovo loculi cimiteriali – Proroga

A cura di

Impianti Cimiteriali

