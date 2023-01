Operatori ecologici dei comuni del sub ambito 3 collina materana verso lo sciopero

E’ un rapporto che sembra non riuscire a trovare una soluzione stabile e duratura quella tra Progettoambiente-Comune di Salandra (capofila dei comuni del sub ambito 3 collina materana) e gli operatori ecologici che ogni giorno garantiscono con il proprio lavoro questo servizio essenziale ai cittadini…. ma che non hanno però la certezza di ricevere lo stipendio da portare a casa ogni fine mese. Infatti, nel solo 2022 abbiamo pubblicato ben cinque note della CGIL sull’argomento, la stessa organizzazione sindacale che ora – con una nota a firma di Vito Maragno -Coordinatore provinciale Funzioni Locali e Igiene Ambientale- sottolinea come si stia di nuovo alzando la tensione tra i lavoratori che non hanno ancora ricevuto gli emolumenti di dicembre e che sono pronti a scendere nuovamente in sciopero per ottenere ciò che gli è dovuto.

“Ormai la tensione è alta, nonostante i ripetuti tentativi posti in essere dal Sindacato -scrive infatti Maragno- anche attraverso l’interessamento di S. E. il Prefetto, tesi a risolvere le problematiche esistenti tra la Progettambiente e il Comune di Salandra, comune capofila del sub ambito3, prendiamo atto che tuttora permane una situazione di incomunicabilità tra Comune e azienda, che si ripercuote con grave danno sui lavoratori che lamentano per l’ennesima volta il mancato pagamento dello stipendio di dicembre.

Per la FP CGIL le responsabilità vanno ripartite equamente tra azienda e Comune.

Abbiamo chiesto alla Progettambiente di inviare l’importo delle buste paga dei lavoratori relativo al mese di dicembre al Comune di Salandra, in modo che lo stesso possa procedere al pagamento degli stipendi, ma alla nostra richiesta non è stato dato alcun riscontro.

Anche il Comune capofila è latitante non ha dato alcun segno di disponibilità.

Per la FP CGIL qualsiasi soluzione è valida purchè vengano pagati i lavoratori e venga data continuità e certezza al pagamento degli stipendi, perché questo braccio di ferro si ripercuote, ancora una volta, solo ed esclusivamente sui lavoratori con tutto quello che ne consegue. Adesso l’unica strada che resta da percorrere ai lavoratori è quella dello SCIOPERO.”