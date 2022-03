“Gli operatori ecologici dei comuni di Salandra, San Mauro Forte, Garaguso, Calciano, Accettura e Oliveto Lucano continuano a non essere retribuiti regolarmente e ad oggi, devono ancora percepire lo stipendio di febbraio, siamo all’ennesimo ritardo lo stipendio di gennaio l’hanno percepito solo qualche giorno fa. Tra l’altro su altre questioni poste come ad es. la mancanza di mezzi sufficienti ad effettuare la raccolta, il superamento dell’orario e il carico eccessivo di movimentazione manuale ecc. non abbiamo avuto ancora risposte.”

E’ quanto si legge in una nota a firma di Vito Maragno, Coordinatore provinciale Funzioni Locali e Igiene Ambientale, della Funzione Pubblica – CGIL che così prosegue:

“Molti di questi Lavoratori, il cui stipendio non supera gli 800 euro, sono purtroppo soffocati dalle banche e dalla finanziarie e fanno fatica anche a poter acquistare i beni di prima necessità. Situazione non dignitosa quella che stanno attraversando le famiglie di questi lavoratori.

Aspettiamo ancora che qualcuno ci spieghi come mai quando i lavoratori rivendicano i loro diritti in primis lo stipendio per il lavoro fatto e fermano spontaneamente il servizio di raccolta rifiuti vengono immediatamente denunciati per interruzione di pubblico servizio, mentre quando i Comuni o le aziende non riescono a pagare il conferimento in discarica e gli auto- compattatori li rimandano nuovamente indietro pieni, impossibilitandoli all’indomani di fare il servizio della raccolta dei rifiuti, perchè non vengono denunciate anche le società che chiudono i cancelli delle discariche ai mezzi che trasportano i rifiuti ?

Non si tratta anche questo caso di interruzione di un pubblico servizio?

Pertanto, da parte nostra non saranno più ammessi ritardi o mancati pagamenti degli stipendi. Non ci interessano acconti, elemosine o quant’altro.

Pertanto, se entro pochi giorni non saranno pagati tutti gli operatori ecologici dei comuni del sub ambito 3, la FP CGIL si adopererà mettendo in campo tutte le forme di lotta consentite dalla legge, non escludendo lo sciopero.”